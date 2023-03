Beim „schlauen Faulen“ in Walsrode gedeiht das Gemüse in gut gemixter Erde

Von: Florian Adolph

Der „schlaue Faule“ Heinz Zündorf befüllt seinen Statikmischer. © Florian Adolph

Der Hobbygärtner Heinz Zündorf aus Walsrode kommt mit seinem selbstgebastelten Statikmischer bei „Einfach Genial“ ins Fernsehen.

Walsrode – Der „schlaue Faule“ und Hobbygärtner Heinz Zündorf hat gebastelt und mit dem Ergebnis sogar das Fernsehen auf sich aufmerksam gemacht. Ein Kamerateam im Auftrag des MDR schaute bei ihm vorbei, um in einem Beitrag für die Sendung „Einfach Genial“ über seine neueste Entwicklung – einen „Statikmischer für Anzuchterde“ – zu berichten. Der Beitrag wird bei „Einfach Genial“ am 28. März, 19.50 Uhr, im MDR ausgestrahlt.

Auch die Verdener Aller-Zeitung war an dem Tag zugegen, um diesen Statikmischer genauer zu betrachten.

Als Rentner betreibt Heinz Zündorf in seiner Freizeit einen 450 Quadratmeter großen Gemüsegarten. Seine neueste Entwicklung dient nun dem Zweck, optimale Anzuchterde für die Gemüsepflanzen herzustellen. Diese Erde besteht aus mehreren Komponenten: Gartenerde, Sand, Lavagries, Bentonit. „Sie müssen gut gemischt sein, damit alle Elemente für die Pflanzen vorhanden sind. In allen Pflanztöpfen soll die gleiche Mischung sein“, sagt Zündorf. Seine Erfindung soll das bewerkstelligen, aber wie?

Der Statikmischer mischt mit Schwerkraft

Der Statikmischer macht seinem Namen alle Ehre, heißt so, weil er mit statischen, sprich unbeweglichen Elementen, nur durch die Schwerkraft den Mischvorgang durchführt, erzählt der erfinderische Rentner. Die Erdkomponenten werden oben in eine alte Dachrinne, die als Trichter dient, geschüttet und dann beim Fallen durch die, in einem Rohr platzierten, spiralförmigen Mischelemente automatisch durchgemischt.

Die von Zündorf selbst hergestellten Mischelemente. © Florian Adolph

„Das Prinzip ist uralt“, erklärt der ehemalige Maschinenbauer Zündorf. „Einen Statikmischer haben sie sicher auch zuhause stehen, ohne es zu wissen. Zum Beispiel in Form eines Zweikomponentenklebers.“

Auf der Suche nach den richtigen Teilen

Das Gerät zu bauen, hat dann auch nicht lange gedauert: „Ich musste im Grunde nur die richtigen Teile finden“, sagt der „schlaue Faule“, dies habe die meiste Zeit in Anspruch genommen. Einige Teile hat er sich über das Internet schicken lassen. Andere hat er auch selbst gebastelt. Um die Mischelemente herzustellen, hat Zündorf beispielsweise Stücke aus PVC bei 120 Grad im Ofen erwärmt. Dadurch wurden sie formbar. Die weichen Platten steckte er dann in eine ebenfalls selbst gebastelte Holzvorrichtung, mit der er sie zu einer Spiralform gedreht hat (siehe Bild). Zwei Elemente hat er nach rechts, und zwei nach links herum verdreht und sie dann abwechselnd hintereinander ins Rohr seines Statikmischers geschoben. Laut Zündorf funktioniert dieser nun genau so, wie er es sich erhofft hat.

Weitere Informationen

unter: www.der-schlaue-faule.de.

Gartenseminar Heinz Zündorf weist daraufhin, dass er mit Wilfried Stegmann ein Gartenseminar zum Thema: „Eigenes Gemüse im Mulchgarten anbauen“ abhält. Es findet am Samstag, 29. April, 9.30 bis 12.30 Uhr (eventuell mit einem zusätzlichen Termin am selben Tag um 14 bis 17 Uhr), bei Kirchboitzen 143, Walsrode statt. Eine Gebühr von 30 Euro pro Person ist zu entrichten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist daher bei Heinz Zündorf notwendig, unter Telefon 05166/1243, oder per E-Mail an der.schlaue.faule@googlemail.com.