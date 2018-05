Beifahrerin bei Unfall verletzt

Walsrode - Ein 18-jähriger Autofahrer aus Häuslingen kam am Sonntag, gegen 20 Uhr, auf dem Rehrweg, Düshorn Richtung Beetenbrück, etwa 200 Meter hinter der Autobahn-Überführung, mit seinem Wagen ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenbaum, überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben. Der Fahranfänger war zu schnell unterwegs.

Er blieb unverletzt, seine 19-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. Beide begaben sich, ohne Polizei oder Rettungsdienst zu informieren, in ein Krankenhaus. Der Fahrer entfernte die Kennzeichen des Fahrzeugs, vermutlich, um die Identität zu verschleiern. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.