Bei Walsrode Strohballen für 50 000 Euro vernichtet

Mit hoher Intensität breitete sich das Feuer im Rundballenlager zwischen Düshorn und Krelingen rasch aus. © Feuerwehr

Mit hoher Intensität breiteten sich die Flammen am Himmelfahrtstag in Düshorn aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Löschwasser-Versorgung gestaltete sich aufwendig.

Düshorn/Krelingen – Die Flammen griffen in Windeseile auf die Umgebung über und am Ende waren Hunderte Strohballen vernichtet. Zu einem Großbrand an der Kreisstraße zwischen Düshorn und Krelingen wurden die Brandschützer beider Orte am Abend des Himmelfahrtstages alarmiert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Den Schaden beziffert sie mit 50 000 Euro.

Der Notruf ging Polizeiangaben zufolge gegen 21.30 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte aus Düshorn wenig später eintrafen, brannte ein kleiner Teil einer mehrreihigen Strohmiete, allerdings mit solch einer Intensität, dass sich das Feuer zügig ausbreiten konnte, wie die Feuerwehr schreibt. Einsatzleiter Andre Schwanke, Ortsbrandmeister aus Düshorn, ließ weitere Tanklöschfahrzeuge aus Bad Fallingbostel und Walsrode nachalarmieren. Mit vereinten Kräften versuchten sie, den bisher nicht betroffenen Bereich der Strohmiete mit etwa 200 Rundballen zu halten.

Um ausreichend Wasser vor Ort zu haben, wurde der Wassertransportzug 25 der Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord alarmiert. Die Tanklöschfahrzeuge aus Wietzendorf, Munster, Neunkirchen, Soltau, Schneverdingen und Tewel brachten insgesamt 25 000 Liter Löschwasser mit zur Einsatzstelle und wurden zusammen mit dem Tanklöschfahrzeug aus Krelingen dafür eingesetzt, das Wasser im Pendelverkehr an die Einsatzstelle zu bringen. Des Weiteren wurden zwei circa 350 Meter lange Schlauchleitungen zu einem Hydranten und einem Beregnungsbrunnen verlegt, um ausreichend Wasser vor Ort zu haben. Das Ausbreiten auf bisher nicht betroffenen Strohballen sowie umliegende Grünfläche konnte verhindert werden. Schätzungsweise 500 bis 600 Rundballen fielen trotz aller Maßnahmen den Flammen zum Opfer. Gegen halb zwei Uhr konnte der Kräfteansatz ausgedünnt werden, ehe am Freitagmorgen das verbliebene Brandgut mit Bagger und Radlader auseinandergefahren und abgelöscht werden konnte.

Die Kreisstraße 146 war einen Großteil der Einsatzzeit für den Verkehr voll gesperrt. Durch die Kreisstraßenmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

Ein besonderer Einsatz war dieses Feuer gleich für drei Einsatzkräfte der Feuerwehren Düshorn, Wietzendorf und Tewel. Sie alle verbrachten den Start ihres gestrigen Geburtstages gemeinsam im Einsatz.

Die Versorgung mit Löschwasser gestaltete sich aufwendig. © Feuerwehr