Arbeitsmarkt im Heidekreis: Es bewegt sich wenig

Im Heidekreis ist der Oktober von Konstanz geprägt, was die Arbeitslosenstatistik angeht.

Heidekreis - „Der goldene Oktober zeigte sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Die gute Konjunktur im Arbeitsmarktbezirk und die anhaltende Herbstbelebung sorgten für Konstanz auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Sven Rodewald, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Celle.

„Der Bedarf an Arbeitskräften und insbesondere an Fachkräften ist weiterhin hoch, sodass Unternehmen eine vorausschauende Personalpolitik verfolgen und die Weiterbildungsangebote für beschäftigte Arbeitnehmer im Rahmen der Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung im Arbeitgeberservice in Anspruch nehmen können. Die individuelle Beratung dazu erfolgt im Betrieb und wird individuell terminiert. Der Arbeitgeberservice ist telefonisch unter 0800/4555520 zu erreichen.“

Im Oktober waren im Heidekreis 3758 arbeitslose Personen gemeldet, vier mehr als im September. Der Vergleich zum Vorjahr zeigte einen Rückgang um 359 Personen (8,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 5 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 5,6 Prozent betragen.

Von den Agenturen für Arbeit in Soltau und Walsrode wurden 1198 Arbeitslose betreut. Im Vergleich zum September verringerte sich die Zahl um 20 Personen, verglichen mit Oktober 2017 sank sie um 130. Beim kommunalen Jobcenter Heidekreis waren 2560 Erwerbslose gemeldet und damit 24 Männer und Frauen mehr als vor einem Monat und 229 weniger als im Vorjahresmonat.

+ Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Heidekreis. © Grafik: Agentur

420 jüngere Personen unter 25 Jahren waren im Oktober arbeitslos gemeldet, 39 weniger als vor einem Monat. Verglichen mit Oktober 2017 sank die Zahl um 19 Männer und Frauen.

853 Arbeitslosmeldungen erfolgten im Oktober, sieben weniger als im September und fünf mehr als im Vorjahresmonat. Im Gegenzug wurden 849 Abgänge aus der Arbeitslosigkeit verzeichnet, 115 mehr als im September und 40 weniger als vor einem Jahr.

Bei den Agenturen für Arbeit Soltau und Walsrode und beim Jobcenter im Heidekreis waren im Oktober 698 Geflüchtete gemeldet.

Im Heidekreis wurden 304 Arbeitsangebote neu aufgenommen, sechs Stellen weniger als im September. Der Vergleich zum Oktober des Vorjahres zeigt ein Plus um 44 Stellenangebote. Insgesamt waren 1550 freie Stellen aus dem Heidekreis im Bestand der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, zwei mehr als im September und 236 mehr als im Oktober 2017.