Bahnhofstraße voll gesperrt

Von: Klaus Müller

Das riesige Regenrückhaltebecken befindet sich mitten in Bomlitz. © Müller

Die Arbeiten zur Abschaffung des Mischwasserkanalsystems in Bomlitz laufen auf Hochtouren. Derzeit ist aus diesem Grund die Bahnhofstraße für drei Monate gesperrt.

Bomlitz – Die Bahnhofstraße in Bomlitz, die einzige Verkehrsverbindung zum Ortsteil Benefeld, ist für drei Monate komplett gesperrt. Grund sind Baumaßnahmen zur Regenwasser-Entwässerung. Das Regenwasser soll in das neue, mächtige Becken, das rund drei Millionen Euro gekostet hat und direkt an der Bahnhofstraße entstand, fließen. Die Spundwände für das Becken kommen aus China. Gregor Fortmann erinnert sich: „Wir haben sie in Rotterdam zwischenlagern müssen, weil die EU ihr Jahreskontingent an Abnahmen aus dem fernen Land erreicht hatte und es nicht zuließ, dass die Ware gleich weiter transportiert werden durfte.“

Grund für die umfangreichen Arbeiten in Bomlitz ist die Abschafffung des Mischwasserkanalsystems. Der Aufwand ist immens.

Gregor Fortmann ist Leiter der Stadtentwässerung bei der Kommunal Service Böhmetal (KSBT) in Walsrode. Seit vielen Jahren begleitet er die Maßnahmen rund um die Kanäle der Stadt und ist nun tief in die Problematik rund um das Bomlitzer Kanalsystem eingetaucht.

Die Bauzeit für die Trennung werde am Ende insgesamt fast ein Jahrzehnt betragen, sagt Niels Joachim, ehemals stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Bomlitz und heute an verantwortlicher Stelle bei der Stadt Walsrode. Er erinnert sich noch an den Start der Maßnahme. Vielleicht werden es am Ende rund 20 Millionen Euro sein, die das Ganze kostet. Wenn es nicht noch Überraschungen gibt. Gerade ist ein Schadensfall festgestellt worden.

Der Staat hat seine gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Entwässerung geändert. Die Kommune musste folgen, forschte und entdeckt noch heute Kanalläufe, die das Wolff-Unternehmen einmal vor vielen Jahren angelegt hat und von denen es aus verschiedenen Gründen keine Pläne gibt. Direkt unter dem großen Parkplatz, auf dem Gefahrenlastzüge parken, ist eine riesige Garage. „Hoffentlich hält die Betonfläche“, sagt Diplom-Ingenieur Gregor Fortmann. Messungen hätten ergeben, dass keine Einsturzgefahr besteht. Im kommenden Jahr wird die fast schon historische Gebäudestruktur zurückgebaut. Ein neuer Parkplatz soll an gleicher Stelle entstehen.

15 Kilometer neue Leitungen innerorts wurden gebaut, damit die Kläranlage nicht durch Regenwasser überlastet wird. Auch Teile der Leitungen zur Käthe-Kollwitz-Straße sind bereits im Bau. „Alles auch, damit die Keller nicht mit Mischwasser zulaufen.“