Gewitter-Unfall auf der A7: Baum stürzt auf fahrendes Auto

Ein umstürzender Baum hat am Samstag während einen vorbeiziehenden Gewitters einen Sportwagen auf der A7 bei Hodenhagen unter sich begraben.

Westenholz - Bei einem Unfall mit einem umfallenden Baum hatten ein 23 Jahre alter Autofahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer aus dem Landkreis Göttingen Glück im Unglück, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die beiden am Samstagnachmittag bei starkem Wind und leichtem Regen mit ihrem BMW Z3 auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs.

Zwischen der Anschlussstelle Westenholz und der Tank- und Rastanlage Allertal-West fiel plötzlich vor ihnen ein Baum auf die Fahrbahn, heißt es weiter. Trotz einer Vollbremsung auf regennasser Fahrbahn konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto wurde vollständig unter dem Baum begraben.

Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und es kam durch den Baum lediglich zu Sachschaden am Fahrzeug und an der Außenschutzplanke. Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren bis zur Entfernung des Baumes durch die Feuerwehr Krelingen circa eine Stunde gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.