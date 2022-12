Aus Heide-Werkstätten wird Heidewerk

Zufrieden mit der Entwicklung im „neuen“ Heidewerk: Iris Brückel, Thomas Lasthaus und Bernhard Neuhausen. © Heidewerk

Die Mitglieder haben auf ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen, den Vereinsnamen nach 50 Jahren zu modernisieren: Aus Heide-Werkstätten wird Heidewerk.

Walsrode –Der Vereinsvorsitzende Thomas Lasthaus erläutert: „Der neue Name Heidewerk stellt zum einen den Gleichklang zu der bereits erfolgten Änderung des Markennamens her und unterstreicht zum anderen die Emanzipation von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt. Zudem steht der neue Name für eine starke Marke, Klarheit und Leidenschaft. Heidewerk symbolisiert unsere Wurzeln und unseren Anspruch.“

Vereinsvorstand und Geschäftsführung zeigten sich besonders glücklich darüber, dass auch das neue Logo und der Leitspruch „Miteinander erfolgreich“ gut von den Beschäftigten, Mitarbeitern und Mitgliedern angenommen wird, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Wir sind nach 50 Jahren erfolgreichen Bestehens und vielen aktuell notwendigen strukturellen Anpassungen im betrieblichen Bereich nun auch mit unserem öffentlichen Auftritt in einer neuen Epoche angekommen“, zeigt sich Geschäftsführer Bernhard Neuhausen mehr als erfreut über die Entwicklung. „Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck daran, diese Namensänderung auch in allen Bereichen zeitnah umzusetzen.“

Positive wirtschaftliche Entwicklung

Der Vorstandsvorsitzende Lasthaus und der Geschäftsführer Neuhausen konnten nach den schwierigen Corona-Zeiten über eine in wirtschaftlicher Hinsicht positive Entwicklung im Jahr 2021 berichten. Verwaltungs- und Personalleiter Marcus Bleßmann ergänzte: „Auch der Ausblick auf das aktuelle Jahr stimmt uns positiv.“

Gesamtwerkstattleiter Guido Wulff, der für die Produktion an sämtlichen Standorten in Walsrode, Soltau und Munster verantwortlich zeichnet, berichtete über die erfolgreiche Schaffung von Außenarbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung in Partnerfirmen des Heidewerks und fügte hinzu: „Besonders stolz sind wir auf die Schaffung unseres Ausbildungszentrums – wir nennen es intern unsere kleine Berufsschule –, das wir derzeit neben der schon vorhandenen Werkstatt in Soltau einrichten.“

Die Leiterin der Rehabilitation im Heidewerk, Ronja Fiedler, erklärte, dass „hier zukünftig theoretischer und praktischer Unterricht in allen von uns angebotenen Bereichen stattfinden wird, um unsere Beschäftigten optimal auf die Arbeitswelt vorzubereiten.“

Ein weiteres Projekt stellte Vorstandsmitglied Iris Brückel der Mitgliederversammlung vor. Sie wird mit Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder einen Initiativkreis Eltern/Angehörige ins Leben rufen, damit die Verantwortlichen im Heidewerk das Ohr künftig noch näher an den Wünschen und Vorstellungen ihrer Beschäftigten haben können.