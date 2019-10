Walsrode – 20 Architektur-Studenten der Hochschule Buxtehude werden in den kommenden Wochen mehrfach zu Gast in der Stadt Walsrode sein. Sie sollen nach den Vorstellungen der städtischen Verwaltung Ideen für ein Baugebiet in Vorwalsrode entwickeln. Dort werden nach dem Weggang der Raiffeisen Centralheide nach Kirchboitzen und der Agravis nach Honerdingen größere Flächen für eine neue städtebauliche Ansiedlung frei.

Nach einer Ortsbesichtigung auf dem rund 3,2 Hektar großen Gelände an der Gänseweide stellte Stadtplaner Michael Süssmann das Projekt vor. Prof. Dr. Karsten Ley von der Hochschule Buxtehude informierte über erste Ideen der Studierenden, die ihre Ergebnisse im Dezember in Walsrode präsentieren werden.

„Arbeiten und Wohnen“ heißt das große Thema für diesen Bereich. Hier sollen, so die Richtschnur der Walsroder Verwaltung, zwischen 90 und 120 mehrgeschossige Wohneinheiten entstehen, aber auch Handwerker aus dem örtlichen Bereich ein neues Zuhause finden. Erste Anfragen lägen bereits vor.

Eigentümer der Flächen sind die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Südheide (GES) sowie die Kommunalservice Böhmetal und die Stadt Walsrode. Derzeit ist das Gebiet im Flächennutzungsplan als Gewerbe- und Mischgebiet dargestellt.

Es sei geplant, so Süssmann, ein gemischt genutztes Quartier-Wohnen mit nicht störendem Gewerbe und Gastronomie zu entwickeln. Das Ganze solle als „Urbanes Gebiet“ festgelegt werden.

Schließlich sei die Entscheidung gefallen, für einen Ideen-Wettstreit einen Architektur-Studiengang der Hochschule Buxtehude anzusprechen. „Wir freuen uns auf diese Aufgabe“, sagte Ley, der viele gute Ansätze in einem für ihn sehr interessanten Gebiet sieht. Ziel sei es, zwei besonders geschichtsträchtige Gebäude auf jeden Fall zu erhalten. „Ich habe bisher noch nie etwas von einer Flockenfabrik gehört“, sagte der Professor. Er sprach von dem riesigen Gebäude aus dem Jahr 1916 mit dem Flockenturm in der Mitte. In diesem wurden Kartoffelflocken für die Mast produziert. Der in der Nähe befindliche weiße Siloturm werde allerdings abgerissen.

2020 wird der Bauhof das Gelände an der Gänseweide verlassen. „Darum müsste man sich auch Gedanken über die Nachnutzung dieses Gebäudes machen. Es steht einfach an einem falschen Platz“, so Ley. Sie seien nach Walsrode gekommen, um Ideen zu entwickeln und vorzustellen, sagte der Professor. Irgendwann im November werde ein Zwischenergebnis vorliegen, ehe dann Ende des Jahres das Gesamtprojekt stehen solle.

In einem kurzen anschließenden Gespräch wies Manfred Wenzel darauf hin, dass bei den Planungen auch die Bemühungen der Böhmetalbahn unterstützt werden sollten, die als Museumsbahn den Vorwalsroder Kleinbahnhof nutzen könnte. Stadtwerke-Chef Martin Hack kündigte an, für das Baugebiet neue Energien einsetzen zu wollen.

Bürgermeisterin Helma Spöring begrüßte diesen für Walsrode neuen Versuch, Städtebauentwicklung zu betreiben. Alle Teilnehmer des Termins zeigten sich gespannt auf die ersten Ergebnisse des Studiengangs aus Buxtehude. mü