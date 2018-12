Annette Funck, schnellste Hürdensprinterin der Welt, kommt aus Walsrode

Walsrode - Eine Sportlerin aus Walsrode stand am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Nordkampen im Mittelpunkt der Sitzung des Walsroder Stadtrates. Bürgermeisterin Helma Spöring ehrte Annette Funck, die in der aktuellen Bestenliste die schnellste Hürdensprinterin Ü 35 weltweit ist.

Auch eine längere Verletzungspause brachte sie nicht aus dem Rhythmus. In diesem Jahr konnte sie bei den Weltmeisterschaften in Malaga erneut den Weltmeistertitel in der Altersklasse Ü 40 nach Walsrode holen. Der Stadtrat gratulierte mit lang anhaltendem Beifall für herausragende sportliche Leistungen.

Annette Funck, damals noch unter ihrem Mädchennamen Thimm, ging zunächst für die LG Fallingbostel an den Start und konnte schon im Jugendbereich für Furore sorgen, besonders über ihre Paradedisziplin, die 100 Meter Hürden. Sie feierte zahlreiche Erfolge bei Landes- und Norddeutschen Meisterschaften.

Annette Funck schob sich sehr schnell ins nationale Rampenlicht und etablierte sich im Frauenbereich in der nationalen Spitze. Unter anderem wurde sie 2003, nachdem sie zur LG Weserbergland gewechselt war, deutsche Vizemeisterin bei den Frauen. Im gleichen Jahr startete sie bei der Universiade (Studenten-Weltmeisterschaft) in Südkorea für das deutsche Team. Parallel zu ihren sportlichen Ambitionen und dem täglichen Training absolvierte sie ihr Studium zur Grundschullehrerin in Hannover.

Karriere-Ende wegen der Familie

Um 2008 herum zog sie mit Ehemann André Funck aus Hannover wieder nach Walsrode. In dem Jahr fingen die beiden als Trainer in der Leichtathletik-Abteilung des TV Jahn an. Annette Funck beendete ihre Karriere im Leistungsbereich bei den Frauen zunächst. Die Familie mit den vier gemeinsamen Kindern stand im Vordergrund.

Zeitgleich sorgten die Funcks in zehn Jahren für einen großen Zuwachs an Aktiven in der hiesigen Leichtathletik und formten die Sparte des TV Jahn im Kinder- und Jugendbereich zu einer der leistungsstärksten in ganz Niedersachsen. Sie durften sich über zahlreichen Landesmeister-Titel freuen. Generell setzten sich die beiden mit sehr viel Herzblut dafür ein, Jugendliche und Kinder aus der Region an den Sport und insbesondere die Leichtathletik heranzuführen, berichtete Spöring.

2014 feierte Funck, nun wieder für den TV Jahn Walsrode startend, ihr Comeback auf internationaler Ebene bei den Senioren (Altersklasse W 35). Bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Budapest errang sie auf Anhieb über die 60 Meter Hürden den Weltmeistertitel. Parallel dazu ging sie auf Landes- und Norddeutscher Ebene auch im Frauenbereich wieder an den Start und sicherte sich hier gegen bis zu 20 Jahre jüngere Konkurrentinnen ebenfalls die jeweiligen Titel.

Im Sommer gewann Funck in der Klasse W40 Gold

Eine schwere Achillessehnenverletzung, die eine Operation nach sich zog, sorgte dann für eine über ein Jahr dauernde Zwangspause. Mit viel Engagement und Ehrgeiz hat sie sich schließlich wieder an ihr altes Leistungsniveau herangekämpft und in diesem Jahr bei den Hallen-Europameisterschaften in Madrid im Frühjahr den Titel gewonnen.

Bei den Freiluft-Weltmeisterschaften im Sommer konnte sie über die Hürdendistanz ebenfalls den Sieg davontragen (Altersklasse W 40). Zudem sicherte sie sich 2018 erneut den deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse.

mü