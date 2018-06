„Re-Mix.Bach@Scholl“: Klassische Werke neu entdeckt

Alte Bach-Werke im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage in Walsrode

Walsrode - „Kann man Johann Sebastian Bach heutzutage noch neu entdecken? Ja, wenn er in aufregender Art und Weise mit den künstlerischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts in Beziehung gesetzt wird. Respektvoll und zugleich voller Neugier und Kreativität entführt das Künstlerkollektiv BachSpace am Donnerstag, 27. September, in der Stadtkirche Walsrode in ihr ganz eigenes Bach-Universum“, heißt es in der Pressemitteilung. Zu dem Trio stößt der Countertenor Andreas Scholl. Gemeinsam treten sie mit „Re-Mix.Bach@ Scholl“ im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage auf.