Das Gelände von Kult-Disco „Allerlei“ in Düshorn kommt unter den Hammer

Teilen

Thomas Gross, über 25 Jahre die rechte Hand des damaligen Betreibers, blickt am Rand des Allerlei-Grundstückes in Düshorn etwas wehmütig auf die vergangene Zeit zurück. „Es waren viele schöne Jahre, die ich hier verbringen konnte.“ In dem weißen Nebengebäude im Hintergrund hatte sich unter anderem eine Werkstatt befunden. © Klaus Müller

Der Ex-Besitzer Rainer Ehrsam und seine ehemalige rechte Hand Thomas Gross erinnern sich an die goldenen Zeiten der Diskothek.

Düshorn – Das „Allerlei“ war über 25 Jahre der Treffpunkt der jungen Leute, weit über die Kreisgrenzen hinaus. Schon seit vielen Jahren steht die ehemalige Großdiskothek jetzt leer. Als dann ein Dachstuhlbrand das Gebäude vor zehn Jahren komplett zerstörte, rechnete niemand damit, dass das Gelände am Bruchweg einmal zwangsversteigert werden würde. Nun kommt es doch unter den Hammer: Das Amtsgericht Walsrode hat für die 8 000 Quadratmeter große Fläche mit einem Nebengebäude einen Termin für Freitag, 26. August, 9 Uhr, im Gebäude des Amtsgerichts in Walsrode angesetzt.

Das Grundstück gehört heute einer Frau aus Kirchboitzen und hat dem Aushang zufolge einen Verkehrswert von 138 000 Euro. Zur Zwangsversteigerung und, dass sie gerade jetzt durchgeführt wird, wollte sie sich gegenüber der Verdener Aller-Zeitung nicht äußern. Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring sagte auf Anfrage gegenüber unserer Zeitung jedenfalls schon mal, dass auch die Stadt am Termin im Amtsgericht teilnehmen werde.

Auf dem Gelände der ehemaligen Disco sind nach Angaben des Gerichts auch die Parkplatzflächen noch erhalten. Das Grundstück ist mit einem hohen Zaun umgeben.

Heute in der Karibik: Ex-Besitzer Rainer Ehrsam. © Klaus Müller

Höhepunkt für das Allerlei in seinen guten Tagen war jedes Jahr das Maifest. Tausende seien für die riesengroße Party nach Düshorn gekommen, teilweise zu Fuß. Viele erinnern sich heute noch gern an diese Zeit. Auch Thomas Gross aus Walsrode, über viele Jahre war er die rechte Hand des ehemaligen Besitzers Rainer Ehrsam. Heute sagt Gross, dass es eine tolle Zeit war in Düshorn, ein bedeutender Lebensabschnitt. „Aber das Leben geht weiter“, stellt Ehrsam fest, den wir per Handy in der fernen Dominikanischen Republik erreichen. Ehrsam hatte damals das Allerlei zu dem gemacht, was es für viele Menschen war, zu einem musikalischen Treffpunkt für Jung und Alt mit vielen Highlights. Das „Allerlei“ in Düshorn war Kult, weiß auch Gross.

„Goldene Zeiten“, interpretiert Michael Bruesehoff das Stück Musikgeschichte in Walsrode. Damals war er ein großer Unterstützer für Ehrsam und seine Ambitionen in der lokalen Musikszene. Für den damaligen Betreiber der Kult-Diskothek war es Thomas Gross, der einen wichtigen Anteil am Erfolg der Disco hatte. „Wobei wir natürlich nicht die Einzigen waren, die diese schöne Zeit mitgeprägt hatten“, sagt Ehrsam im Gespräch mit unserer Zeitung am Donnerstagabend. Der heute 80-Jährige lebt seit vielen Jahren schon in dem sonnigen Karibikstaat. „Ich erinnere mich nur an die vielen fleißigen Hände, die erst möglich gemacht haben, dass aus dem verfallenen Wallmannshof in Düshorn das Allerlei entstehen konnte.

Otto und die Leinemann- Jungs aus Hamburg hatten die Diskothek damals eröffnet, vor damals schon unglaublich vielen Gästen, sodass das Allerlei von Beginn an einen Erfolg war. „Wir mussten bald vergrößern. Es kam der Anbau „Glashaus“ dazu, ein altes Gewächshaus, das wir in Soltau abgebaut hatten, und eine zweite Theke für die durstigen Gäste. Das war Friedemanns (leider nicht mehr unter uns) Revier.“ Größer bedeutete auch Personalaufwendiger, aber Thomas Gross habe alles bestens im Griff gehabt. „Er hatte immer ein gutes Händchen für alle Dinge“, lobt Ehrsam seinen engsten Mitarbeiter. Heute ist Gross vor allem ehrenamtlich im Walsroder Stadtrat und im Kreistag engagiert.

Im Wallmannshof wurde die ehemalige Kult-Diskothek „Allerlei“ einst von Rainer Ehrsam aufgebaut. © Archiv Klaus Müller

Gross war knapp 16, als Ehrsam ihn kennenlernte, in der Musikkneipe Schinderhannes mitten in Walsrodes City. Dort kassierte er den Eintritt und danach sammelte er die Gläser ein, um sie erneut mit Bier zu füllen. „Von diesem Tag an ist er aus den Geschäften nicht mehr wegzudenken. Er hat einen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte des „Allerlei“, lobt Ehrsam. „Vor allem bei den Events konnte man sich auf ihn verlassen. Und das waren viele Maifeste mit immer größer werdenden Zelten, aber auch Bands mit Live-Musik und manchem Ärger, den das Team ertragen musste. Das haben wir gemeinsam geregelt, mit den Nachbarn oder Krawall-Süchtigen.“

Im Großen und Ganzen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, sei das Allerlei immer „ein ruhiger Laden gewesen.“ Und wenn es „Dinner for Two“ gab, hatte man später die Eltern auch wieder mit ihren erwachsenen Kindern im Haus. Ehrsam ist heute noch dankbar für die vielen fleißigen „Mädels“, die im Betrieb mithalfen.

„Ich werde diese goldenen Zeiten nicht vergessen“, sagt Ehrsam heute, sie seien fest in seinem Gedächtnis verankert. Mit Thomas Gross pflegt er immer noch einen lebendigen ständigen Kontakt. Obwohl er am anderen Ende der Welt lebt, funktioniert die Kommunikation mit vielen anderen Freunden über Facebook immer noch. Die Zukunft ist unklar, sagt Ehrsam, die Vergangenheit ist eine schöne Erinnerung, die bleibt.

Von Klaus Müller