„Aktivposten in der dörflichen Gemeinschaft“

ALTENBOITZEN - Mehr als 600 Gäste, darunter weit mehr als 500 Schützen aus 30 Vereinen sowie Musiker und Spielleute aus sechs Gemeinschaften gratulierten dem Schützenverein Altenboitzen zum 125-jährigen Bestehen. Im Sternmarsch erreichten die beiden Schützenzüge den Festplatz, wo die Ehrengäste sowie viele Einwohner warteten.

Ehrengast Wilfried Ritzke, Vizepräsident des Deutschen Schützenbundes und Vizepräsident des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV), gratulierte dem Verein. Er überreichte eine Jubiläumsplakette und einen Fahnennagel. In seinem Grußwort würdigte Ritzke die Bedeutung der Schützenvereine in einer fest gefügten dörflichen Gemeinschaft, vor allem in kleinen Ortschaften.

Seitens des Landessportbundes und des Sportbundes Heidekreis würdigte Joachim Homann die Bedeutung des Schießsports im gesamten sportlichen Bereich, die durch die Mitgliedschaft im Sportbund gefestigt werde. Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring betonte die Bedeutung der Vereine für die Freizeitgestaltung. Auch die Altenboitzener Schützen seien in der dörflichen Gemeinschaft der Aktivposten.

Landrat Manfred Ostermann freute es, dass mehr als ein Drittel der Einwohner dem etwa 140 Mitglieder starken Schützenverein angehören und würdigte den Zusammenhalt der Bürger. Er sei begeistert, dass stets junge Menschen für den Verein und den Schießsport motiviert werden könnten. Glückwünsche des Kreisverbandes übermittelte der stellvertretende Kreisvorsitzende Uwe Albers, der das ehrenamtliche Engagement hervorhob, das nach wie vor das Fundament der Vereinsarbeit sei.

Ortsvorsteher Stephan Rengstorf verband in seinem Grußwort die Glückwünsche an den Verein mit der Hoffnung, dass der Verein noch viele Jahre das Dorfleben präge. Nach den Dankesworten des Vorsitzenden Harald Scharf und der Nationalhymne setzte sich der Tross zum Umzug durch den Ort in Bewegung. Im Festzelt sorgten die Jordantaler für zünftige Blasmusik und die vielen Gäste feierten mit, stärkten sich am Tortenbüfett und erwarben Tombolalose. - rö