Chinesischer Nationalcircus gastiert in Walsrode

In einem alten Grandhotel ist die neue Show des Chinesischen Nationalcircus angesiedelt.

Walsrode - „The Grand Hongkong Hotel – Die Welt zu Gast im Reich der Mitte“ lautet der Titel der aktuellen Produktion des Chinesischen Nationalcircus', die am Mittwoch, 14. Februar, um 20 Uhr, in der Stadthalle Walsrode zu sehen ist.

„In turbulenten Zeiten entstehen Balance und Perspektive fast nur noch durch die viel beschworene „Einheit von Körper und Seele“. Sie verkörpere auch seit jeher das Credo des Chinesischen Nationalcircus' und sei das einzigartige Markenzeichen seiner Ausnahmekünstler, so die Pressemitteilung.

Nachdem der Nationalcircus in den vergangenen Jahren anhand von Geschichten in, mit und um legendäre Standorte, Städte und Metropolen Chinas deren fremde und faszinierende Kultur einer breiten Besucherschicht erfolgreich zugänglich gemacht hatte, wollte das Produzententeam um Raoul Schoregge an dieser Serie unbedingt festhalten. Daher folgte 2017 nach den Erfolgsshows „Shanghai Nights“, „Verbotene Stadt“ und „Chinatown“ folgerichtig der letzte noch fehlende Hotspot aus dem Reich der Mitte, „Hongkong“ als Thema eines Akrobatikmärchens.

Fortschritt und Tradition bilden Handlungsrahmen

Hongkong war von Mitte des 19. bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts eine britische Kronkolonie im südchinesischen Meer, umgeben vom großen, allgegenwärtigen Reich der Mitte. Nicht zuletzt ist es auch dieser besonderen Position zwischen den Welten geschuldet, dass in dieser Stadt Handel, Wirtschaft und Population boomten. Heute noch gehört die Region zu den dicht besiedelsten Gegenden der Welt.

Seiner tausende Jahre alten Tradition verpflichtet und der neuen modernen Welt zugewandt, sucht sich der Stadtstaat Hongkong seinen Platz im internationalen Wettstreit der Metropolen.

Als Handlungsstrang der neuen Show, einer Metapher gleich, spiegelt sich diese spannungsgeladene Situation in einem alten viktorianischen Grandhotel wieder, von dem aus sich Menschen aller Herren Länder, aus verschiedensten Schichten und Epochen auf den Weg machen, in die mysteriöse, chinesische Kultur abzutauchen, um sie und sich zu erkunden, Geschäfte zu machen, Handel zu treiben oder um einfach das Glück zu finden. Die Magie des Fortschritts trifft auf die traditionell asiatische Poesie und ein erleichterndes Lachen folgt der akrobatischen Sensation.

Sympathische Weltklasse-Show

Die typisch chinesischen circensischen Ingredienzien zwischen Tellerdrehen, Kontorsion und Vasenjonglage eignen sich hervorragend, um dem staunenden Zuschauer durch die unbekannten Regionen, Geschichten und Bedeutungen dieses „duftenden Hafens“, wie Hongkong auf Chinesisch heißt, zu führen. Circus trifft Asien, Magie lässt staunen, Artisten verzaubern und die Clowns berühren.

„Die preisgekrönte Akrobatik aus dem Reich der Mitte wird wieder einmal die Gesetze der Schwerkraft aufheben. Wunderschöne Schlangenmädchen, elegante Handstandkünstler, charismatische Vasenjongleure, Clowns und Akrobaten finden sich wie Mosaikteilchen zu einem großen Ganzen im Hongkong Hotel zusammen und nehmen den Betrachter mit auf eine Reise“, heißt es weiter.

„Das Publikum erlebt eine kompakte, sympathische Weltklasse-Show aus atemberaubender Akrobatik, viel Gefühl, einer Prise Humor, Livemusik, clownesker Poesie und der faszinierenden und alten Kultur Chinas auf dem Weg in die Moderne. Ein Erlebnis für die ganze Familie und ein Muss für jeden Circus- und Varieté- Fan.

