Action und Nervenkitzel im Adventure Camp

Über 100 Jugendliche erleben aufregende Tage

+ © Templin Eine knifflige Angelegenheit – die Teams mussten durch ein Spinnennetz gemeinsam den Weg auf die andere Seite finden. © Templin

Vethem - Draußen in der Natur schlafen, abends am Lagerfeuer neue Freunde kennenlernen und hoch in die Baumwipfel klettern: 102 Jugendliche aus ganz Deutschland stürzten sich am vergangenen Wochenende in ein dreitägiges Abenteuer im „Adventure Camp“ in Vethem.