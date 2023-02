Deutschlands Schützen kommen nach Walsrode

Von: Henning Leeske

Teilen

Einen Festumzug der Superlative mit 3000 Schützen wird in Walsrode erwartet. Hier ein Eindruck vom Kreisschützenverbandsfest in Holtum im vergangenen Jahr. © Leeske

Der Niedersächsische Sportschützenverband stellt seine Pläne für den Deutschen Schützentag vor. Der findet vom 27. bis 30. April in Walsrode statt.

Walsrode – „Das ist eine ganz besondere Auszeichnung, dass die Menschen aus ganz Deutschland in den Heidekreis kommen“, sagte Bürgermeisterin Helma Spöring In einem Pressetermin im Rathaus verwies sie auf die umfangreichen Vorbereitungen durch die Verwaltung. Der Deutsche Schützentag im Heidekreis vom 27. bis 30. April wirft dort bereits seine Schatten voraus. „Wir erwarten zwei- bis dreitausend Schützen aus dem ganzen Bundesgebiet zum Festumzug“, sagte der Vizepräsident des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) Uwe Weimann.

Vereine aus 20 Landesverbänden werden erwartet

Viele Vereine der zwanzig Landesverbände würden ihre jeweiligen Landesmajestäten zum Deutschen Schützentag begleiten, weil am Samstagvormittag das Bundesjugendkönigsschießen in der Sporthalle des Gymnasiums anstehe. Abends auf dem Bundesschützenball werden dann in der Heinrich-Kemner-Halle in Krelingen die neue Bundeskönigin, der neue Bundeskönig und der Bundesjugendkönig feierlich proklamiert.

Den Plan für den Festumzug präsentierten Stefan Kreuzkamp vom NSSV (l.) und Vizepräsident Uwe Weimann im Walsroder Ratssaal. © Leeske

Für die Walsroder steht der große Festumzug am Samstag, 29. April, als Höhepunkt auf dem Programm. Start ist um 14.30 am Bahnhof, von dort führt die Route durch die City zum Ziel, die Festmeile auf dem Stadtplatz an der Böhme. Dort warten die Bayernstürmer mit musikalischer Unterhaltung für die Schützen und Zuschauer.

Niedersachsen und Bayern sind die mitgliederstärksten Länder

Der Festumzug werde den Zuschauern die wunderbare Möglichkeit bieten, einen interessanten Querschnitt des deutschen Schützenwesens präsentiert zu bekommen, kündigte Weimann an. So hätten sich schon beispielsweise viele Vereine aus Bayern angemeldet. Kein Wunder, denn die bayrischen Schützen stellen zusammen mit den Schützen aus Niedersachsen die Hälfte aller 1,2 Millionen Mitglieder des Deutschen Schützenbundes (DSB). Darauf muss sich die Stadt einstellen, die Walsroder haben also an diesem Aprilsamstag ab 13 Uhr mit weiträumigen Straßensperrungen zu rechnen.

Der NSSV, der nicht nur die Mitte, sondern auch das östliche Niedersachsen umfasst, zählt als Ausrichter des Großereignisses übrigens selber schon rund 150 000 Mitglieder. Klar, dass eben auch viele Schützenvereine aus der Region an diesem außergewöhnlichen Ausmarsch teilnehmen wollen. Das allerdings werde Zeit in Anspruch nehmen. Der komplette Durchmarsch der Schützen würde laut Prognose Weimanns mindestens zwei Stunden dauern.

Für den Umzug werden noch Spielmannszüge gesucht

Natürlich wird der Umzug auch musikalisch von etlichen Spielmannszüge begleitet. Dazu sucht der NSSV noch weitere Spielmannszüge aus der Region. „Wir sind dankbar für jede weitere musikalische Unterstützung“, sagte Weimann. Die genaue Teilnehmerzahl könne noch nicht mitgeteilt werden, weil etliche Landesverbände noch keine Anmeldung für den Festumzug abgegeben hätten. Alleine für die Delegiertentagung des DSB würden 800 Delegierte in Krelingen erwartet, die aus dem gesamten Bundesgebiet extra für dieses Wochenende in den Heidekreis anreisen.

Die Kosten der Veranstaltung werden übrigens vom NSSV und dessen Sponsoren, wie der Kreissparkasse Walsrode, getragen. Die Organisation stelle jedoch große Herausforderungen an die beteiligten Städte und den Landkreis, der beispielsweise die Shuttlebusse koordiniere. Das Großevent bringe jedoch eine große touristische Bedeutung mit sich, weil die Teilnehmer alle in den zahlreichen Hotels der Region untergebracht würden.

Empfang der Landesregierung für die Funktionäre

Für die vielen Funktionäre des DSB werde zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm samt Empfang durch die Landesregierung mit Ministerpräsident Stephan Weil und dem Besuch im Vogelpark zusammengestellt.

Der Festumzug sei die beste Möglichkeit, auch als Nicht-Schütze an dem Ereignis teilzunehmen und die Heidekönigin als Botschafterin der Lüneburger Heide in ihrem Wagen zu bewundern. „Wir freuen uns über jeden Besucher beim Umzug und auf der Festmeile“, lud der Gifhorner Weimann alle Einwohner ein. Der nächste Deutsche Schützentag stehe 2025 in Schwäbisch Gmünd an und sei eben nicht gerade um die Ecke.