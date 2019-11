Walsrode – Eine 23-jährige Frau wurde am Mittwoch auf dem Kaufland-Parkplatz in Walsrode Opfer eines Trickdiebstahls. Nach dem Einkauf sei sie gegen 8.35 Uhr im Fahrzeug sitzend von einer Frau mit Kind angesprochen und abgelenkt worden, so die Geschädigte. Nach dem Gespräch sei die auf dem Beifahrersitz liegende Tasche verschwunden gewesen, schreibt die Polizei. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05161/984480 bei der Polizei Walsrode.