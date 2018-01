Bundespolizei verteilt Spendenerlös: 9163,80 Euro für guten Zweck

Am 10. Januar 2019 nächstes Neujahrskonzert

+ © Müller Ute Grünhagen, Helma Spöring, Dr. Sirus Adari, Almuth Eckardt, Rüdiger Maas und Kai Hewelt bei der Übergabe. © Müller

Walsrode - „Wir fühlen uns verpflichtet, mit den Kommunen, in denen wir unseren Standort haben, eng und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Darum ist es für uns selbstverständlich, im Rahmen unserer Möglichkeiten Veranstaltungen durchzuführen, die dem Wohle der Bürgerinnen und Bürger dienen.“ Der neue Dienststellenleiter des Bundespolizei-Aus- und Fortbildungszentrums Walsrode, Kai Hewelt, überreichte den Gesamterlös des Neujahrskonzertes des Bundespolizei-Musikkorps’ in Höhe von 9163,80 Euro an drei Institutionen.