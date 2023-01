62 Wasserratten Neujahr im Düshorner Badesee

Aus allen Himmelsrichtungen hatten sich Teilnehmer eingefunden. © Müller

„Sensationeller“ Ansturm bei Tropengraden mit einem Zulauf aus allen Teilen des Landes

Düshorn – Ein bisschen muss man schon verrückt sein, wenn man am Neujahrstag in den herrlichen Düshorner Badesee steigt, sich wie ein kleiner Eisbrecher durch das gerade freigemachte Naturgewässer schaufelt, das kurz über null Grad warm geworden ist, und beim Anbaden in der kleinen Gemeinde im Heidekreis dabei ist. So jedenfalls hatte es für den gestrigen Sonntag in der Wochenmitte „Eisbär“ Manfred Grübnau vorsichtig kalkuliert, als er die vier Zentimeter dicke Eisschicht vom See entfernen wollte. Doch dann kam alles ganz anders. Fast Tropentemperaturen am Neujahrstag in Düshorn, 17 Grad plus draußen, schwere Wolken, aber nur wenige Regentropfen und, wie Grübner es dann treffend formulierte, ein „sensationeller Ansturm“ auf den See.

Sie waren gekommen, 62 an der Zahl, aus allen Ecken und Enden des Landes, bis zu 85 Jahre alt und manchmal auch blutjung, und hatten in wenigen Minuten das Gewässer förmlich erstürmt. 210 Menschen verfolgten das Spektakel und feierten die ganz Mutigen, die das immer noch fünf Grad kalte Gewässer besiegten.

Der Pastor war dabei, die alte Dame, die immer schon kommt und es besonders schön findet nach dem Bad, „weil es dann prickelt wie bei einem Schluck aus der Seltersflasche“. „Und ich werde immer wieder hierherkommen“, sagte Petra Conrad aus Fallingbostel, die keinen Tag im Jahr auslässt, um hier ihre Runden zu schwimmen. Für viele ging es anschließend noch in die Sauna. Und dann konnte man einen leckeren Leberkäse aus dem Bomlitzer Hause Grübnau genießen oder überdimensionale Krapfen der feiner Düshorner Art.

Manfred Grübnau war ein klein wenig stolz an diesem 1. Januar 2023. „So viele Badewillige am Neujahrstag hatten wir in Düshorn noch nie.“ Er hatte einmal bei einem Besuch der Sauna (das war ein Heiligabend) mit Knut Hartung, Peter Bunke und vielen anderen mehr die Schnapsidee, sich für den beliebten ehemaligen Autobahnteich etwas Neues einfallen zu lassen: Anbaden am 1. Januar eines jeden Jahres für die ganze Familie.

Jeder, der Mut hatte, in das eiskalte Gewässer zu steigen, wenn auch nur für einige kurze Augenblicke, zählte. Die Idee gewann immer mehr Freunde. Und so sehen es die Düshorner und ihre Gäste auch noch heute.

Die Mitglieder hatten diesen Augenblick vorbereitet. Renate Dornbluth war dabei, die tüchtige „Allesvereinsfrau“, die überall mithilft, wenn sie gerufen wird, der Vorsitzende Knut, natürlich Manfred und Peter Bunke, sie hatten sich einige nette Begleitmomente einfallen lassen, mit Essen und Trinken und warmen Räumlichkeiten. Mit ihrem Pastor Bernd Piorunek, der immer vor Ort ist, wenn man am Badesee in kleiner Gruppe sauniert und der den Segen gesprochen hatte, ehe auch er in die Fluten stieg. Die Kirche in Düshorn fiel am Sonntag einfach mal aus. Ein rundes Wasservergnügen dort hinten in der Feldmark Düshorns, kurz vor der Autobahn, auch wenn der See dank der milden Temperaturen schon wieder eisfrei war.

Im Juni startet dort die nächste offizielle Badezeit. Aber vorher werden die Mitglieder des Vereins immer wieder mit ihrer kleinen Eintrittskarte in die Fluten steigen, egal wie die Temperaturen sein werden. Die Anlage poliert sich gerade, macht sich fein, will noch seniorenfreundlicher werden. Mit mehr als 3100 Mitgliedern hat man eine riesige Fangruppe hinter sich. „Wir können noch mehr,“ sagte Manfred Grübnau. Vor allem für jeden, der einmal ruhig seine Wasserbahnen ziehen möchte, in engem Kontakt mit den Enten und Gänsen, die die Schwimmer laut schnatternd aus sicherer Entfernung begleiten. Ein perfektes Erlebnis. mü

Die frühlingshaften Temperaturen machten es möglich: Das Anbaden in Düshorn erlebte einen bemerkenswerten Zulauf. © Müller