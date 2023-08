56 Sportschützen zur Deutschen Meisterschaft

Sieben Südkämper Nachwuchs-Schützen starten bei der DM in München: Ella Rüpke, Jannes Kaminski, Justus Buchhop, Lotta Bostel, Kilian Ehlers, Nele Schultz und Cedric Ehlers (v.l.). © Ehlers

Der südliche Heidekreis ist bei Titelkämpfen erneut gut vertreten.

Walsrode – Elf Gewehrschützen, 17 Flintenschützen und 28 Pistolenschützen aus dem südlichen Heidekreis haben die Qualifikationsnormen für die Deutschen Meisterschaften der Sportschützen in München erfüllt. Vom 17. bis zum 27. August gehen Schüler, Jugendliche, Junioren, Herren und Senioren männlich und weiblich auf die Jagd nach Ringen.

Überrascht zeigten sich die Trainer Volker Braumann (Lindwedel), Axel Pralle (Essel) und Roland Ehlers (Südkampen) vom Niveau der Qualifikationsnorm in den olympischen Gewehr- und Pistolendisziplinen, das gegenüber dem vergangenen Jahr enorm zugelegt habe. Ermittelt werden die Normen auf Grundlage der Landesverbandsmeisterschaften der einzelnen Landesverbänden in Verbindung mit den Standkapazitäten von München. Jedes Jahr werden so Träume über eine Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften erfüllt oder zerstört.

Schießen ist Sport! Neben Kraft und Ausdauer sind Konzentration und Körperbeherrschung gefragt. Atmung, Konzentration und Körperschwankung müssen in Einklang gebracht werden. Gelingt das optimal, ist der Lohn ein gutes Ergebnis. Eine Zehn! Im Wettkampfprogramm wird die Luftpistole (circa 1 250 Gramm) oder das Luftgewehr (bis 5 500 Gramm) je nach Alter zwischen 20 und 60 Mal angehoben, um die einzelnen Wettkampfschüsse zu absolvieren. Gleichzeitig muss die Atmung und die Körperschwankung mit dem Anheben und Führen des Sportgerätes in Einklang gebracht werden. Mit der Wettkampfvorbereitung erstreckt sich ein Wettkampf je nach Disziplin und Alter über 60 bis 120 Minuten. „Körperkoordination, Kondition und Kraft sind die zentralen Elemente“, fasst Axel Pralle den Sport mit drei Begriffen zusammen.

Mit 6 000 Sportlern aus dem Breiten- und Spitzensport zählt die Deutsche Meisterschaft der Sportschützen auf der Olympiaanlage in München zu einer der größten Sportveranstaltungen in Deutschland. Die hohe Teilnehmerzahl kommt daher, dass es viele Disziplinen und Differenzierungen in den Altersstufen gibt. Bei ihrem Nachwuchs haben die Vereine aus dem südlichen Heidekreis ihr Augenmerk auf die olympischen Disziplinen gelegt. Bei den gerade beendeten Landesverbandsmeisterschaften überzeugten die Nachwuchsschützen aus den Vereinen mit ihrem Können und dominierten im Schüler- und Juniorenbereich mit der Luftpistole. Eine DM-Teilnahme für Sportschützen ist das Höchste, was erreicht werden kann. „Mehr geht in dem Alter nicht“, sagt der Südkämper Jugendleiter und Trainer Roland Ehlers, der in diesem Jahr sieben Nachwuchsschützen aus seinen Reihen zur DM in den Disziplinen Luftpistole, Luftpistole Mehrkampf, Luftpistole Standard und 50-Meter-Pistole begleitet. Eine ähnliche Zahl an Sportlern tritt für den SV Schwarmstedt in München an. Neben den Pistolenschützen bei den Schülern und Schülerinnen taucht zudem die Juniorin Nicola Dziecatkowski mit Gewehr in den Startlisten im KK-Liegendkampf und KK-Dreistellungskampf für Schwarmstedt auf.

Thomas Hartje vom SK Vorbrück geht mit der Luftpistole und Susanne Schünemann vom SV Rethem-Moor mit Luftgewehr als Behindertensportler mit Nicht-Behinderten-Sportlern an den Start. Inklusion ist im Schießsport weit vorangeschritten. re