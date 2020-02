Walsrode – Eine 30-jährige Autofahrerin habe am Mittwoch, gegen 9.15 Uhr, eine Fahrradfahrerin übersehen, als sie mit ihrem Auto von einem Parkplatz an der Neuen Straße in Walsrode auf die Fahrbahn habe abbiegen wollte, teilt die Polizei mit. Die von rechts auf dem Radweg kommende 54-jährige Fahrradfahrerin habe sich bei dem Zusammenprall schwer verletzt.