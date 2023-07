518 Teilnehmer beim Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren im Heidekreis

Teilen

Bei der Eröffnung des Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren Heidekreis in Krelingen. © Feuerwehr

Das 17. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren Heidekreis ist offiziell eröffnet. 518 Teilnehmer verbringen eine Woche auf dem Gelände des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen.

Krelingen – 518 Teilnehmer sind seit Samstag zu Gast beim 17. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager auf dem Gelände des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen. Nach 20-monatiger Planungsphase wurde nun das Lager aufgebaut und die Zelte bezogen. Teilnehmer aus 38 Jugendgruppen verbringen eine Woche auf dem „heiligen“ Krelinger Boden.

Bei der Lagereröffnung erwähnte Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Biringer, dass es der Walsroder Stadtfeuerwehr zu verdanken sei, dass wieder ein Kreiszeltlager durchführt werden könne. Nach der coronabedingten Absage 2022 trafen sich die Stadtfeuerwehr Walsrode, die Kreisjugendfeuerwehr und die Stadtjugendfeuerwehr Walsrode mit dem Ziel, 2023 ein Kreiszeltlager durchzuführen. Sie wollten nicht drei weitere Jahre warten, denn Zeltlager seien immer etwas Besonderes in der Jugendfeuerwehr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Während der 20-monatigen Planungsphase galt es, weitere Herausforderungen zu meistern. So sollte der Teilnehmendenbeitrag von ursprünglich 200 Euro gesenkt werden. Das Frühjahrskonzert der Bundespolizei und der Sponsorenlauf brachten jeweils über 7 000 Euro ein. Aber auch den Sponsoren und Unterstützern gelte es, einen großen Dank auszusprechen. Insgesamt kamen Spenden von circa 30 000 Euro zusammen. Auch allen weiteren Helfern, die dieses Event ermöglichen, dankte Biringer und wünschte allen eine schöne Zeltlagerwoche.

Kreisbrandmeister Thomas Ruß erwähnte, dass alle Kameraden des Heidekreises nach Krelingen schauten. Er habe am Kreiszeltlager 1980 teilgenommen und es habe ihm sehr viel Spaß gemacht.

Sascha Bädorf, Landesjugendfeuerwehrwart, hatte sich bereits vor der Eröffnung durchs Dorf führen lassen. „Habt viel Spaß und rockt das Ding“, fasste er sein Grußwort kurz.

Zwei Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Jörg Freitag wurde für sein Engagement in der Jugendfeuerwehr mit dem Ehrenzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr in Gold ausgezeichnet. Timo Eitzmann wurde für seine Arbeit mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr geehrt.

Stadtbrandmeister Michael Schlüter bedankte sich bei den circa 400 Helfern, die die Veranstaltung begleiten. die ganze Stadtfeuerwehr mit allen Ortswehren unterstütze die Arbeit der Jugendfeuerwehr.

Pastor Ralf Richter hieß alle Teilnehmenden willkommen. In einem Gebet bat er den himmlischen Vater, das Kreiszeltlager zu bewachen und bei Bedarf da zu sein.

Im Rahmen einer kleinen Theaterdarbietung wurde die Lagerglocke von der Feuerwehr Neuenkirchen an die Feuerwehr Walsrode übergeben. Der Eröffnung des Kreiszeltlagers stand nichts mehr im Wege. Landrat Jens Grote wünschte allen sehr viel Spaß. Er sei mächtig stolz auf alle Helfer, die in ihrer Freizeit so ein Event planten und durchführten. Ein Event, bei dem man sich kennenlerne und Freundschaften fürs Leben knüpfe.