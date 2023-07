40 Täuflinge und 10 Pastoren an der Alten Leine in Ahlden

Von: Klaus Müller

Teilen

Mehrere Hundert Menschen waren am Sonntag an die Alte Leine gekommen, um die 40 Taufen mitzuerleben. © Müller

An einem Taufgottesdienst an der Alten Leine bei Ahlden nahmen gut 600 Menschen teil. Pastorin Mirja Rohr verabschiedete sich ein letztes Mal von ihrer Gemeinde.

Ahlden – Kirche kann lebendig sein, erlebnisreich und einfach nur schön. Am Rande von Ahlden, an der Alten Leine, kamen am Sonntagmorgen mehr als 600 Menschen zusammen, um ein wunderbares Tauffest zu feiern.

Pastorin Mirja Rohr, die sich am Vortag in einem Festgottesdienst von ihrer Gemeinde verabschiedet hatte, präsentierte ihr kleines Meisterstück, als sie mit zehn Pastorinnen und Pastoren 40 Täuflinge mit ihren Eltern und Paten begrüßen konnte. Sie kamen aus Schwarmstedt und Ahlden, sogar ein Erwachsener aus Schwarmstedt war an diesem schönen Juli-Morgen dabei.

Ein gewaltiger Posaunenchor, der sich aus den Musikgruppen aus Ahlden, Gilten, Eickeloh und Schwarmstedt zusammensetzte, spielte auf. Peter Schulze aus Düshorn hatte seine Gitarre mitgebracht und spielte vor den vollen Reihen. Die Stühle reichten nicht, so dass viele Menschen gestanden haben.

Sie alle erlebten einen lebendigen Gottesdienst. Und das Taufzeremoniell – mit dem Wasser aus der Alten Leine an Tischen und darin stehend. Tolle Bilder und eindrucksvolle Szenen an diesem Vormittag.

Anschließend blieb die große Gemeinde noch länger auf dem Platz zusammen. „Ich habe noch mit meinen Pastorinnen und Pastoren ein gutes Eis gegessen“, berichtete die Pastorin, ehe sie am Nachmittag ihre sieben Sachen packte und wahrscheinlich schon am Wochenanfang in ihrer neuen Heimat Clausthal-Zellerfeld ankommen wird. „Ich gehe schweren Herzens aus Ahlden weg, viele Menschen haben mich in der Gemeinde unterstützt. Aber ich wollte noch einmal eine neue Aufgabe finden, und darum habe ich mich für den Harz, den ich auch sehr mag, entschieden“, sagte sie. Viele Ahldener und Menschen aus umzu bedauern es, können aber den Weg der sehr aktiven Mirja Rohr auch nachvollziehen.

Superintendent Ottomar Fricke, der beim Tauffest mithalf, sagte, er hoffe, dass das Pfarramt in Ahlden bald wieder mit einer Pastorin oder einem Pastor besetzt werden könne. „Ich bin guter Dinge“, versicherte er. Ahlden mache einfach für jeden Spaß.