36-Jähriger beleidigt und verletzt Polizisten in Walsrode

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Blick auf das Verdener Landgericht. Hier fand das Berufungsverfahren statt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein 36 Jahre alter Angeklagter aus Bad Fallingbostel steht in einem Berufungsverfahren vor dem Verdener Landgericht. Er hatte Polizisten beleidigt und verletzt. Trotzdem wurde die vom Amtsgericht verhängte Bewährungsstrafe reduziert.

Walsrode/Verden – Als „völlig unangemessen“ bezeichnete der Staatsanwalt in einem Berufungsverfahren die in erster Instanz vom Amtsgericht Walsrode verhängte Bewährungsstrafe. Der 36 Jahre alte Angeklagte aus Bad Fallingbostel hatte sich am Abend des 24. Juni 2021 innerhalb einer halben Stunde der Trunkenheit im Straßenverkehr, der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des tätlichen Angriffs und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der einfachen und gefährlichen Körperverletzung, der sechsfachen Beleidigung und des Besitzes von Betäubungsmitteln schuldig gemacht.

In Walsrode auf der Bromberger Straße wollte die Polizei den Autofahrer kontrollieren. Als zwei Polizeibeamte die Fahrbahn versperrten, flüchtete der 36-Jährige mit seinem Auto rückwärts in eine Straße. Dann vorwärts in Richtung Wiener Platz. Über einen Fußweg, wo er laut dem Walsroder Urteil „fast mit einem Kind kollidierte“.

Dann setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Auf einem Innenhof an der Verdener Straße wurde er laut damaliger Polizeimeldung gestellt. Wie das Amtsgericht rechtskräftig feststellte, schlug der 36-Jährige einem Polizeibeamten mit einem Stuhl auf den Kopf. Als der Angeklagte zu Boden gebracht werden sollte, „startete er einen weiteren Angriff“ auf den selben Polizisten.

Einem Beamten wurde das Gesicht zerkratzt, stellte der Strafrichter fest. „Der Angeklagte spuckte mit Blut und Speichel in Richtung der Polizeibeamten.“ Zitiert wurden üble Beleidigungen. Weil sich diese gegen alle sechs Beamten richteten, wurde der Mann der Beleidigung in sechs Fällen schuldig gesprochen. In dem Auto wurden 38 Gramm Marihuana gefunden.

Das Amtsgericht verhängte ein Jahr und acht Monate. „Trotz nagender Zweifel“ und „kaum Licht am Horizont“ wurde die Strafe für den mit einer zwölf Vorstrafen unter laufender Bewährung stehenden Angeklagten erneut zur Bewährung ausgesetzt. Denn der 36-Jährige habe sich „reuig gezeigt“, zudem versichert, dass er keine Betäubungsmittel mehr konsumieren werde und er habe „Schritte zur Aufnahme von Arbeit unternommen“.

Die Feststellungen zum Tatgeschehen akzeptierte der 36-Jährige, der knapp elf Monate nach dem Urteil immer noch arbeitslos ist. Am Landgericht Verden wollte er eine Reduzierung der Strafe und der Bewährungsauflagen erreichen. Die Auflage, alle drei Monate seine Abstinenz mit einem Drogenscreening nachzuweisen, erschwere die Arbeitssuche, argumentierte der Verteidiger. „Das muss ein Arbeitgeber mitmachen“, so der Jurist. „Das ist wie ein normaler Arzttermin“, merkte der Vorsitzende Richter kritisch an.

„Mein Mandant ist nicht böse, nicht feindlich gegenüber den Polizeibeamten eingestellt. Alles ist schlicht auf die Drogen zurückzuführen“, sagte der Verteidiger. Nun sei das Drogenproblem „vom Tisch“.

„Sie hätten keine Bewährung verdient gehabt“, wurde der Staatsanwalt deutlich und zeigte Unverständnis dafür, dass die Staatsanwaltschaft kein Rechtsmittel eingelegt hat. In erster Instanz seien zwei Jahre vier Monate Haft beantragt worden. Wegen des alle drei Monate durchzuführenden Drogenscreenings keine Arbeit zu finden, sei eine „absolute Ausrede“. Dass der Mann nicht mehr straffällig geworden ist, sei „nicht zu honorieren, sondern ein normales Verhalten“.

Die 21. Kleine Strafkammer reduzierte die Strafe dennoch auf ein Jahr und fünf Monate wegen einer nicht auszuschließenden verminderten Schuldfähigkeit und dem engen zeitlichen Zusammenhang der Taten. Die Geldauflage wurde von 3 600 Euro auf 1 500 Euro herabgesetzt. „Das kann ein Harz-IV-Empfänger nicht leisten“, so die Begründung. Kein Drogenscreening mehr, aber ein Anti-Aggressionstraining muss der Mann machen. Verstößt er in den nächsten vier Jahren gegen diese und weitere Bewährungsauflagen, droht ihm ein Widerruf der Bewährung.