Aller-Radweg: Heidekreis strebt Kooperationsvereinbarung an

3.000 Euro für die Vermarktung

+ © Erlebniswelt Lüneburger Heide; Fotograf Ma rkus Tiemann Immer beliebter: Der Aller-Radweg, hier an der Gierseilfähre Eickeloh. © Erlebniswelt Lüneburger Heide; Fotograf Ma rkus Tiemann

Bad Fallingbostel - Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Feuerwehr hat in seiner Sitzung am Dienstag in Bad Fallingbostel beschlossen, dass sich der Heidekreis finanziell an der Vermarktung des Aller-Radweges beteiligen wird. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung soll geschlossen werden.