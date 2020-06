2 600 Besucher in 1 000 Fahrzeugen

Walsrode erlebt sein erstes Autokino / Spezieller Gottesdienst am Pfingstmontag

+ Als Erfolg bezeichneten die Macher das erste Autokino in Walsrode. Fast 2600 Besucher in 1000 Fahrzeugen kamen zu den Vorführungen.

Walsrode-Hünzingen – Als auf der riesigen LED-Wand mitten auf einer Wiese am Forellenhof Hünzingen der Film „König der Löwen“ gezeigt wurde, gibt es nur noch strahlende Gesichter bei den mehr als 100 Zuschauern, die den Streifen in ihren Fahrzeugen, akkurat mit Sicherheitsabstand aufgestellt, sahen. Über die UKW-Frequenz 92,8 konnten sie alle den Film hören. Es klappte vieles am Premierentag vom Autokino in Walsrode.