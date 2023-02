Quartier an der Gänseweide in Walsrode: 130 Wohnungen auf drei Hektar Fläche

Von: Klaus Müller

Am ersten Gebäude, das im an den Bebauungsplan grenzenden Bereich liegt, wird kräftig gearbeitet. © Müller

Die Stadt Walsrode stellt die Weichen für das Quartier an der Gänseweide. Im Bauausschuss wurde ein Vorentwurf des Bebauungsplanes beraten. Der Ratsbeschluss soll im Juni fallen.

Walsrode – Michael Süßmann, Walsrodes Stadtplaner, stellte am Dienstag in der Sitzung des städtischen Bauausschusses wohl eines seiner Lieblingsprojekte vor, das bereits eine lange Vorgeschichte hat: Dort, wo es einmal eine Flockenfabrik gab, Raiffeisen sein Revier hatte und der Bauhof arbeitete, soll in den nächsten Jahren das wohl größte Neubaugebiet der Stadt für Wohnungen und kleines Gewerbe entstehen. Das „Quartier An der Gänseweide“ nimmt Formen an. Der einstmals belastete Untergrund ist neu hergestellt. Süßmann: „Wir bauen auf keiner grünen Wiese.“ Mithilfe von Studenten wurde ein Wettbewerb für das Gebiet ausgeschrieben. Prämiert wurden zwei Siegermodelle.

„Und nun haben wir Anregungen zusammengebracht und können erste konkretere Vorstellungen präsentieren.“ Nicht alle Ideen konnten umgesetzt werden, auch nicht alle Grundstückskäufe, da die Anlieger nicht bereit waren, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen, berichtete Süßmann.

Dem Ausschuss lag der Vorentwurf des Bebauungsplanes vor, der jetzt in die näheren Beratungen gehen wird. Zunächst wird der Plan ausgelegt, Behörden und Einwohner können ihre Meinung dazu äußern. Im Juni soll der Rat ihn beschließen. Die Baumaßnahme selbst wird von der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GES) und einem Walsroder Architektenbüro getragen.

Unter anderem ist geplant, das mächtige Gebäude der Flockenfabrik stehenzulassen. Dort sollen Wohnungen entstehen. Die Anlage wird mehrstöckig und erhält in ihrem Mittelpunkt eine große Grünfläche, einen Platz, der das Gebiet besonders dominieren soll. Neben insgesamt 130 Wohnungen sollen Kleingewerbebetriebe angesiedelt werden. Laut Michael Süßmann liegen erste Anfragen vor. Dort, wo sich der Bauhof befunden hat, siedelte sich in der neuwertigen Halle ein Elektroinstallationsbetrieb aus Hodenhagen an.

Das Quartier solle ein städtebauliches Highlight in Walsrode werden, verspricht der Stadtplaner. Man darf sich auf die weitere Entwicklung freuen.