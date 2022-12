Vom Maurer zum „Häuslebauer“

Von: Klaus Müller

Helmut Scharnhorst in seiner Werkstatt in Rodewald. © Müller

Helmut Scharnhorst baut Domizile für Vögel und Eichhörnchen. Das macht er aus Leidenschaft, denn seit Holz so teuer geworden ist, hat sich die Gewinnspanne noch einmal reduziert.

Rodewald – Nistkästen und Futterstationen der besonders schönen Art sind die Spezialität von Helmut Scharnhorst. Zuletzt war er mit seinen Produkten auf dem Adventsmarkt rund um Backhaus’ Hof in Gilten. In der großen Scheune hatte er einen Stand aufgebaut.

Aus Lärche hat der 72-jährige Rodewalder die kleinen und größeren Kunstwerke hergestellt – in langer Handarbeit in seiner Werkstatt am Ahldener Weg in Rodewald. „Die Arbeit macht mir einfach Spaß“, sagt er, auch wenn der Rücken mittlerweile nicht mehr ganz so mitziehen will, wie er sollte. „Mir macht es Spaß, mit Menschen zusammenzusein“, freut er sich über jedes noch so kurze Gespräch.

Er ist froh, dass er einige seiner Schätze an diesem Tag verkauft. „Das Holz ist teuer geworden.“ Auch die Ständer kosteten richtig Geld. „Du arbeitest manchmal für nur knappe drei Euro die Stunde. Aber ich habe meine Freude daran.“

Der Stand von Helmut Scharnhorst in Gilten. © Müller

Scharnhorst wurde in Rodewald geboren, hat das Maurerhandwerk erlernt und war 36 Jahre lang Zeltverkäufer von Vordächern bei Wohnwagen. Er ist in der Welt herumgekommen, hat in St. Tropez Zelte auf- und wieder abgebaut. Ruhestand gab es nicht, aber als jemand zu ihm sagte, er solle doch mit seinem unglaublichen Geschick einmal Vogelhäuser bauen, versuchte er es. Seit sieben Jahren entstehen die Häuser nun schon, immer im Fachwerkstil, für Blaumeisen und Stare genauso wie für die Eichhörnchen, die in einen „Kobel“ einziehen können. Der Kaufpreis bleibt sehr realistisch.

Nächstes Jahr werden in Rodewald noch größere Vogelhäuser entstehen

Überall in Scharnhorsts kleiner Werkstatt wurde bis kurz vor dem Fest gearbeitet. Zuletzt bot Scharnhorst auf dem Adventsmarkt Rose in Grethem seine Häuschen an. „Dort habe ich immer viele Freunde gefunden. Das ist einfach Erlebnis pur für mich.“ Und für viele Besucher des Grethemer Weihnachtsvergnügens auch, die gern ein Mitbringsel mit nach Hause nahmen.

Ein Häuschen nur für Eichhörnchen. © Müller

Jetzt hat der Rodewalder sein Werkzeug aber erst einmal zur Seite gelegt, um die Tage zwischen den Jahren in Ruhe mit der Familie zu verbringen und seiner Tochter ein kleines Dankeschön zu sagen. Sie begleitete ihn auch nach Grethem und ist seine „unentbehrliche Hilfe“.

Nächstes Jahr möchte der Rodewalder dann noch größere Vogelhäuser bauen, in denen auch mächtigere Vögel einziehen können. „Ich hab noch etwas vor in meinem Leben“, sagt er und nimmt sich erst einmal wieder ein Eichhörnchen-Häuschen vor, das kurz vor der Vollendung steht. mü