100 Jahre: Vethemer Schützen feiern runden Geburtstag

100 Jahre Schützenwesen: Für ein Jubiläums-Erinnerungsfoto haben sich hier die Vereinsmitglieder aufgestellt. © Röttjer

Schützenverein wird 100 Jahre alt / Noch früher gab es das „Schiebenbeir“

Vethem – In einem etwas kleinerem Rahmen als noch vor 25 Jahren beim 75-jährigen Jubiläum und vor zehn Jahren beim Kreisschützenfest feiert der Schützenverein Vethem in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Eingeladen sind dazu Schützenvereine aus der Region um Walsrode sowie Nachbargemeinden und dem Nachbarkreis Verden, die am Samstag, 10. September, um 16 Uhr, in Vethem erwartet werden.

Von Treffpunkt aus setzt sich der Tross um 16.30 Uhr zum Festakt auf dem Sportplatz in Bewegung, der um 17 Uhr beginnt. Diesem Festakt mit Festreden und Grußworten der Ehrengäste schließt sich die Open-Air-Party auf dem Sportplatz an. Bei einem Eintritt von fünf Euro werden DJ Ellak & Basti vom „Weserstrand“ für Stimmung sorgen. Der Vorstand hofft auf viele feierfreudige Gäste, die mit den Vethemern den 100. Vereinsgeburtstag feiern wollen.

Ein unorganisiertes Schützenwesen war in Vethem schon weit vor der Gründung des Vereins bekannt, denn schon vor 1922 feierten die Vethemer das Schiebenbeir (Scheibenbier). Ein Hinweis auf das frühere Schützenwesen ist die älteste Schützenscheibe aus dem Jahr 1890. Früher waren die alten Fachwerkgebäude mit Schützenscheiben reich geschmückt. Die Mehrzahl dieser Dokumente auf alten Gehöften, die an diese Tradition des Schützenwesens erinnerten, fielen im April 1945 durch Kriegshandlungen in Schutt und Asche.

Den ersten Versuch zur Gründung gab es schon 1921, aber es wurde keine Einigkeit über den Vorsitz erzielt, schließlich gründeten ein knappes Jahr später 40 Bürger den Schützenverein. Das erste Stiftungsfest fand am am 23. April 1922 statt und festgelegt wurde, das am 2. Sonntag im Mai das Schützenfest gefeiert werden sollte. Wer am Sonntag nicht zum Festumzug antrat, durfte am Montag nicht um den Königstitel schießen, lautete eine Regel. Im Einsatz war eine 98er-Scheibenbüchse mit achtkantigem Lauf. Eine Fahnenweihe wurde 1927 gefeiert.

Im Januar 1948 berief der Vorstand die erste Generalversammlung nach den Kriegsjahren ein, die Könige wurden in dem Jahr durch das Vogelstechen, 1949 durch Armbrust und 1950 dann wieder mit Kleinkalibergewehren ermittelt. Zwei Ereignisse prägten 1954 das Vereinsleben, der Eintritt in den Kreisschützenverband sowie die Sperrung des Schießstandes. Eine Lösung wurde bald gefunden, die Bauarbeiten für einen neuen Stand gingen zügig voran. 1955 fand hier das Königsschießen statt.

Frühzeitig erkannten die Vethemer, dass ohne die Einbindung der Jugend ein Verein kaum eine Zukunft hat und 1955 resultierte daraus die Bildung der Schützenjugend. Erst in 1956 statteten sich die Schützen mit einer einheitlichen Kleidung aus. In den 60er- Jahren ergänzte der moderne Schießsport das Angebot und 1972 wurde groß das 50-jährige Jubiläum gefeiert. In dem Jahr wurde auch die sehr rührige Damengruppe gegründet.

Erstmals schoss die Jugend 1976 ihren König aus und 1974 wurde mit dem Neubau der Schieß- und Sporthalle begonnen. Der Bauausschuss setzte sich aus Vertretern der Gemeinde sowie des Sport- und des Schützenvereins zusammen. Im Mai 1976 feierten die Vethemer die Einweihung der Sport- und Jugendhalle.

Der Schießsport mit Rundenwettkämpfen und der Teilnahme an Kreismeisterschaften wurde im Laufe der Jahre verstärkt, ohne allerdings dabei die Tradition zu vernachlässigen. Geprägt wird die Gegenwart von engagierten Schützen, die mit ihrer Arbeit auch das Dorfleben pflegen. Der Verein richtet das Erntefest aus und hilft bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Oldie-Treffen für alte Trecker und Landmaschinen. Auch eine neue Schießsportanlage wurde in Betrieb genommen. Somit erfüllt der Schützenverein immer noch eine wichtige Funktion in der Ortschaft. rö

Adolf Ehlermann präsentiert 1957 die neue Anzeigenvorrichtung. © Verein

Der Umzug durch das Dorf hat Tradition: Dieses Bild zeigt die Vethemer Schützen im Jahr 1962. © Privat

Die Jubiläumsscheibe aus Vethem. © Röttjer

Die Jubiläumsmajestäten freuen sich auf viele Gäste zum Fest am kommenden Wochenende. © Röttjer