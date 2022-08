Schwarmstedter wegen Vergewaltigung einer 13-Jährigen vor Gericht

Das Landgericht in Verden verhandelt aktuell den Fall der Vergewaltigung einer 13-Jährigen in Schwarmstedt. © Agentur, dpa

„Ich entschuldige mich, falls ich etwas falsch gemacht habe“, sagte der 34-jährige Schwarmstedter, der als Beschuldigter vor dem Verdener Landgericht steht. Ihm wird vorgeworfen, ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Verden/Schwarmstedt – Ein 42 Jahre alter Angeklagter aus Schwarmstedt, derzeit in Untersuchungshaft, hat am Landgericht Verden gestanden, am 25. Januar 2022 ein 13 Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Er schien es auf deren Mutter abgesehen zu haben. Weil die 33-Jährige nicht zu Hause war, wollte er mit dem Teenager „Spaß haben“.

Zunächst die Mutter des Teenagers belästigt

Circa zwei Wochen vor der Tat habe der betrunkene Mann sie auf dem Parkplatz eines Schwarmstedter Einkaufsmarktes belästigt, schilderte die Mutter in dem Prozess. Sie habe sich der Situation nicht entziehen können und auf Drängen des Angeklagten diesem ihre Telefonnummer gegeben. Weil sie in Sichtweite wohnte, habe sie sich nicht getraut, ihm eine falsche Nummer zu nennen.

Am Tattag sei sie mit einer Freundin unterwegs gewesen. Als sie gegen 15 Uhr nach mehreren Versuchen endlich ihre Tochter mit einem Videoanruf erreichte, war der Täter bereits in der Wohnung. „Ich habe sie nur schreien gehört. Einfach nur schreien“, schilderte die 33-Jährige unter Tränen. Als die Tochter die Kamera drehte, sah sie den Mann vom Parkplatz. Mit Vollgas sei sie nach Hause gefahren. Der Mann ihrer Freundin habe parallel dazu die Polizei alarmiert. Diese sei bei ihrem Eintreffen schon vor Ort gewesen, berichtete die 33-Jährige.

Mädchen ruft über „Snapchat“ nach Hilfe

Der einer Blutuntersuchung zufolge mit 1,95 Promille alkoholisierte Mann hatte sich laut Anklage nach dem Öffnen der Tür in die Wohnung gedrängt. Die 13-Jährige konnte nicht flüchten, aber ein Foto von dem Mann machen, wie dieser in der Küche stand. Sie veröffentlichte es über ihr Handy in dem Messenger-Dienst „Snapchat“, versehen mit dem Kommentar „Hilfe“.

Ein 17-Jähriger, der gerade in Schwarmstedt Angehörige besuchte, sah das Bild. Auf seine Frage, wer das sei, habe das Mädchen geschrieben: „Ich kenne den Mann nicht“ und „Komm schnell her“. Sie schickte ihm die Adresse.

Als der junge Mann etwa fünf Minuten später vor Ort war, habe er draußen bereits „panische“ Hilfe-Rufe gehört. Laut Anklage soll der Täter beim Erscheinen des 17-Jährigen vor die Wohnungstür gegangen sein und die Schülerin habe die Tür schließen können.

Teil der Schwarmstedter Trinkerszene

Mit „der Sehnsucht, eine Familie, jemanden zu haben“, versuchte die Verteidigerin Unerklärliches zu erklären. Der Angeklagte, der zur Schwarmstedter Trinkerszene gehören soll, habe einiges verdrängt, könne sich auch wegen seines Drogenkonsums, angeblich zehn Gramm Cannabis täglich, nicht erinnern. „Es tut ihm unsäglich leid. Nicht nur seinetwegen, auch wegen des Mädchens“, so die Verteidigerin.

Bevor die Mutter den Gerichtssaal verließ, flüsterte sie ihrem Mandanten noch etwas zu. Der griff daraufhin zum Mikro und sagte zur Zeugin: „Ich entschuldige mich, falls ich etwas falsch gemacht habe, aber...“. Dann stockte er und sagte nach einem strengen Blick seiner Anwältin nichts mehr.

Mitschnitt des Hilfe-Anrufes

Abgespielt wurde danach ein Mitschnitt vom Handy des Mädchens. Weinend flehte sie: „Jetzt lass mich in Ruhe“. Dann hört man das Kind nur noch ganz schrecklich schreien. Der Vorsitzende Richter Lars Engelke nach dem Abspielen der Aufnahme: „Wir hören es uns noch einmal an. Dann merkt der Angeklagte vielleicht, dass er etwas falsch gemacht hat.“

Der Prozess wird am 12. August fortgesetzt.