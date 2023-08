Trecker-Oldies in Vethem: Eine Reise in die Ackerbau-Vergangenheit

Natürlich blieb ausreichend Zeit zum Fachsimpeln. © Röttjer

Vethem – Für die ältere Generation war der Besuch der 17. Oldieschau der Landmaschinen in Vethem eine Reise in die Vergangenheit mit der mühseligen Arbeit in der Landwirtschaft, die hin und wieder durch einfache Maschinen und Geräte sowie Traktoren unterstützt wurde. Die junge Generation der Enkel, die die heutige Feldarbeit mit modernsten Hightech- Maschinen kennt, dürfte schier erstaunt darüber gewesen sein, wie Oma und Opa für ihr tägliches Brot ackern mussten.

Nach vier Jahren Pause gab es zwar nicht viel Neues zu sehen, aber für die Massen an Besuchern war es erneut ein nostalgischer Rückblick. Einige Tausend Besucher mögen es wohl gewesen sein, die sich auf dem Vethemer Sportplatz über die Landwirtschaft von früher informierten. Sie kamen aus dem gesamten nordostdeutschen Raum und sogar Teilnehmer aus Sachsen waren angereist: die Lanzfreunde aus Leipzig.

Weit mehr als 600 Oldiefreunde, vor allem aus der Region, präsentierten die Bandbreite an landwirtschaftlichen Maschinen und vor allem Traktoren aus mehreren Jahrzehnten. Bei den Modellen ab den 1950er-Jahren wurde die Vielfalt der Fahrzeuge deutlich.

Was Ende der 80er-Jahre in Vethem aus einer Schnapsidee heraus entstand, ist heute aus der Oldtimer-Szene praktisch nicht mehr wegzudenken. Eine Teilnahme von Oldie-Freunden aus dem niedersächsischen Raum und auch darüber hinaus ist für viele fast schon ein Muss.

Schon ab Freitagmorgen reisten die Oldtimerfreunde an, und in den umliegenden Dörfern, aber auch in Verden, Rotenburg, Rethem oder Walsrode kündigte das Tuckern der Trecker mit angehängten Wohnwagen das Treffen an. In Kolonnen mehrerer Trecker waren die Teilnehmer mit maximal 20, oftmals auch nur 6 Km/h in Richtung Vethem unterwegs. Eine wichtige Utensilie war das Handy, denn auch diesmal gab es Trecker, die unterwegs schlapp machten.

Zentraler Punkt des Treffens war der Sportplatz, wo neben dem von einem Vethemer restaurierten „Herford-Motor“ die verschiedensten Modelle in Reih und Glied standen. Geprägt war die Szenerie vom rhythmischen Tuckern der Motoren und einem leichten Dieselgeruch, der über den Platz schwebte.

Vor allem die Jüngsten verfolgten staunend und mit großen Augen die Vorführung von Arbeitstechniken, wie sie früher einmal üblich waren: Pflügen und Feldbearbeitung, Getreideernte, Dreschen und Schroten, Schmiedearbeit sowie das Grasmähen mit der Sense.

Dazu gab es ein Rahmenprogramm mit Aktionen für Kinder und Erwachsene, ebenso einen Bauern- und Kunsthandwerkermarkt. Und auch für allerlei Leckereien war gesorgt worden.

Der erste Vorsitzende Michael Schultz vom „Verein zur Erhaltung und Pflege des dörflichen Kulturguts Vethem“ zog eine sehr positive Bilanz: „Nach vier Jahren Pause freuen wir uns, dass sich alle Aussteller wieder an der Veranstaltung beteiligt haben. Auch die ganze Dorfgemeinschaft hat tatkräftig mit angepackt und so erneut für ein großes Programm für die zahlreichen Gäste gesorgt.“ rö

Milchkannentransport wie früher. © Röttjer

Auch gut gepflegte Motorräder wurden gezeigt. © Röttjer

Zahlreiche alte Traktoren lockten Besucher aus nah und fern nach Vethem. © Röttjer

Es gab große und kleine Traktoren zu sehen. © Röttjer