Tödlicher Unfall im Heidekreis: VW Touran kollidiert mit Baum

22-Jähriger stirbt

+ © Nonstopnews Nach der Kollision mit einem Straßenbaum blieb das Wrack auf der Fahrbahn liegen. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße mehrere Stunden gesperrt. © Nonstopnews

Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Samstagmorgen in der Ortschaft Ilhorn (Heidekreis) gekommen. Ein 22 Jahre alter Mann ist noch an der Unfallstelle gestorben, zwei Personen werden schwer verletzt.