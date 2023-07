THW-Neubau Ortsverband Fallingbostel-Walsrode für sieben Millionen Euro

Lars Klingbeil zu Besuch beim THW-Ortsverband Fallingbostel/Walsrode. © Düselder

Honerdingen – 100 Millionen Euro hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im Mai 2022 für ein umfangreiches THW-Neubauprogramm auf den Weg gebracht. Ein Jahr später sind die Vorarbeiten abgeschlossen: Der Verwaltungsbeirat der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gibt grünes Licht für 30 neue Liegenschaften beim THW. Der THW-Ortsverband Fallingbostel-Walsrode profitiert von dem Programm, wie der heimische Bundestagabgeordnete Lars Klingbeil nun mitteilt. In Honerdingen wird ein Neubau für das THW im Umfang von mehr als sieben Millionen Euro entstehen.

Ob Hochwasser, Waldbrand, Erdbeben oder Pandemie: Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) mit ihren rund 85 000 ehrenamtlichen Helfern ist zur Stelle, wenn Hilfe vonnöten ist. Die Unterbringung der bundesweit 668 Ortsverbände ist teils ein wenig in die Jahre gekommen. Die Unterkünfte reichen nicht mehr aus und improvisierte Fahrzeugunterstände werden dem großen Engagement der Helfer, aber auch zum Beispiel neu beschafften Fahrzeugen und Spezialgerät nicht gerecht.

Auch die aktuelle THW-Liegenschaft in Walsrode wird den Anforderungen des Ortsverbandes nicht gerecht und muss dringend vergrößert werden. Klingbeil hatte sich im vergangenen Jahr deswegen mehrmals mit dem Ortsverband in Walsrode getroffen und ausgetauscht, um sich über Mängel der Liegenschaft, die Pläne des THW vor Ort sowie über eingereichte Förderungsanträge zu informieren und diese in Berlin zu unterstützen. Nun steht fest: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) finanziert den Bau einer neuen Liegenschaft in Honerdingen für den Ortsverein. Ein Grundstück für die neue Liegenschaft hat das THW bereits erworben.

„Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält und das THW ein wichtiger Akteur in Not- und Krisenzeiten. Es ist nicht nur gesellschaftlich erforderlich, die Infrastruktur des THW zu stärken, sondern auch ein wichtiges Signal an die vielen Freiwilligen, die sich mit viel Herzblut engagieren: Wir wertschätzen euren gesellschaftlichen Einsatz“, so Klingbeil.

Um den Sanierungsstau bei THW-Liegenschaften zu beheben und bestmögliche Rahmenbedingungen für die Helfer zu schaffen, hatte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ein neues Bau- und Sanierungsprogramm für THW-Liegenschaften im Umfang von knapp 100 Millionen Euro beschlossen. Für eine beschleunigte Umsetzung wurde ein Lenkungsausschuss zwischen den beteiligten Behörden THW, Bundesinnenministerium und der für Bauvorhaben zuständigen BImA eingerichtet. Deren Verwaltungsbeirat hat am 3. Juli Mittel für eine erste Tranche für 30 Neubauvorhaben bei THW-Ortsverbänden freigegeben.