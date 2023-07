In Vierde tanzen die Strauße um die Wette

Von: Klaus Müller

Besuch auf dem Straußenhof in Vierde: Marcel Hambruch bewirtschaftet eine Fläche von rund 13 Hektar und erwartet in diesem Jahr eine Herde von rund 240 Tieren. © Klaus Müller

Ein flottes Tänzchen....die Hoffnung auf viel Nachwuchs....ein neues Marketing...viel los auf der Straußenfarm in Vierde....

Vierde – Es ist ein bisschen wie Ballett bei den Straußen auf dem riesigen Gelände im oberen Bereich des Heidedörfchens Vierde. Eine große Herde der stolzen Tiere hat sich auf der noch grünen Wiese angesammelt – und plötzlich beginnen die Tiere zu tanzen. „Es ist Paarungszeit bei den Vögeln,“ sagt Marcel Hambruch.

Seit 2017 führt der 36-Jährige den Hof – hat ihn mittlerweile komplett von den Eltern übernommen und einen alternativen Betrieb aufgebaut, der landesweit seinesgleichen sucht. Mittlerweile exportiert der Hof Produkte aus dem Straußenbereich in das ganze Land. Bezieher sind 98 Prozent Privatkunden und zum kleinen Teil nur das Hotelgewerbe. „Das Fleisch des Straußes soll eine Spezialität bleiben,“ stellt sich Hambruch die weitere Entwicklung auf dem Markt vor. Selbst wenn andere Einflüsse, wie die Pandemie und die weltpolitischen Ereignisse, zu einem finanziellen Einbruch auch bei dem tüchtigen jungen Landwirt geführt haben. Hambruch hat heute 80 Tiere. 140 Eier wurden gelegt – und nun hofft der Landwirt, dass im Juli ordentlich Nachwuchs schlüpft. „Es ist in diesem Jahr alles etwas später – und die Trockenheit macht auch uns zu schaffen“, erzählt er. Man wird schauen müssen. Aber die tänzerischen Einlagen der Strauße und das tiefe Grunzen der drei männlichen Tiere lässt hoffen.

Bereits 13 Hektar und ein weiteres Gehege in Vierde ist in Planung

Hambruch bewirtschaftet heute insgesamt 13 Hektar, will ein weiteres Gehege für die mächtigen Tiere einrichten, damit sie es noch besser haben sollen mitten in der Lüneburger Heide. „Tierwohl steht bei uns an erster Stelle, auch bei der Vermarktung der Produkte.“ Aus der ehemaligen Stammherde von 20 Tieren gehören heute noch 14 zum Bestand der Anlage dazu.

Die Anmut der Tiere sei bewundernswert, zudem seien sie ausdauernd und stark. „Die könnten es sogar mit einem Wolf aufnehmen“, sagt Hambruch über den nicht ganz ungefährlichen Umgang mit den Zweibeinern. „Ich muss schon große Vorsicht walten lassen, auch wenn ich meine, die Tiere „lesen“ zu können. Als ich startete, habe ich viele Nächte lang mit den Straußen verbracht, um sie zu studieren. Das hat mir sehr geholfen.“ Die jüngeren Strauße sind sehr vertraut mit dem Junglandwirt, wie später bei einer Führung zu sehen ist.

Der Betrieb versorgt sich selbst. Die Herde bekommt Material aus der Biogasanlage, Gras vom eigenen Land, auch Steine, die die Strauße unbedingt benötigen und ein spezielles Futter von der Raiffeisen-Warengenossenschaft. „Wir sind insgesamt gut aufgestellt.“

Auf dem Hofladen in Vierde stehen alle Straußenprodukte

Das Unternehmen hat sich mit den Jahren marketingtechnisch immer besser entwickelt. Es wird im Wesentlichen online verkauft, aber auch in dem Hofladen stehen alle Straußenprodukte zur Verfügung. Der Besucher ist herzlich zu kostenlosen Führungen eingeladen. Hambruch baute ein schickes Tiny-Haus und will in der nächsten Zeit noch zwei Ferienwohnungen errichten. „Das Interesse für die Tiere wird immer größer,“ sagt er und ist auch noch heute überzeugt, dass er 2017 den richtigen Schritt in eine zukunftsweisende Landwirtschaft unternommen hat. mü