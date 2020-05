Zwei Männer schwer verletzt

Soltau – Bei einem Unfall auf der K 1 am Donnerstag, gegen 14.20 Uhr, wurden zwei Beteiligte schwer verletzt, einer davon lebensgefährlich. Ein 48-jähriger Autofahrer sei aus der Straße Grenzwall auf die K 1 gefahren, um dort zu wenden, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dabei habe er einen in Richtung Soltau fahrenden Motorradfahrer übersehen.

Der 53-Jährige prallte gegen den Pkw, kam zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Das Motorrad rutschte in ein weiteres Fahrzeug, das am Grenzwall stand.