Dietmar Wischmeyer tritt in Soltau auf

Soltau - Dietmar Wischmeyer ist am Donnerstag, 8. November, in Soltau zu Gast. Mit seinem aktuellen Solo-Programm „Vorspeise zum Jüngsten Gericht“ tritt der Satiriker um 20 Uhr auf der Aula-Theaterbühne des Gymnasiums auf.

Wischmeyer, bekannt auch aus der ZDF-„heute-Show“ und der ffn-Comedyserie „Günther, der Treckerfahrer“, lässt „die Saturierten und Gestrandeten auf dem alten Seelenverkäufer Deutschland noch einmal zu Wort kommen. Die Art, wie wir heute leben, war schon gestern vorbei, doch morgen werden auch wir es merken...“, ist sein Credo.

„Die Insassen des hiesigen Wohlstands-Archipels suhlen sich in ihrer Furcht vor der ungewissen Zukunft“, heißt es in der Pressemitteilung. Digitalisierung, Industrie 4.0., Migration und Globalisierung würden vorwiegend als Verlust wahrgenommen. Es zählten nicht die Chancen, sondern Askese und Verzicht würden zur Staatsreligion: nicht mehr rauchen, weniger saufen, kein Fleisch, kein Weizen, kein Atom, keine Kohle, keine Dieselautos, kein Garnichts mehr. „Eine Gesellschaft tut Buße, um der endgültigen Bestrafung doch noch zu entgehen. Doch was tatsächlich geschieht, ist Selbstverwirklichung als Volkskrankheit.“

Wischmeyer zeichnet ein Sittenbild der Gegenwart als wohligen Grusel vor dem, was kommt.

