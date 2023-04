Wieder auf die Beine gestellt: Erdbebenopfer im Heidekreis-Klinikum

Patientin Gülcan K. (Mitte) mit Physiotherapeutin Sarah Michaelis und Chefarzt Dr. Serkan Özkir im Krankenhaus in Soltau. © HKK

Gülcan K. gehört zu den Verletzten des Erdbebens vom 6. Februar in der Türkei und Syrien. Sie wurde schwer verletzt und lag 30 Tage in einem Krankenhaus in Adana. Da der Heilungsprozess nicht positiv war, kam sie ins Heidekreis-Klinikum in Soltau, wo ihr geholfen wurde.

Soltau – Das Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar hat mindestens 56 000 Menschen (Stand 25. März, Quelle: Reuters) getötet, mindestens 125 626 Menschen wurden verletzt. Zu den Verletzten gehört Gülcan K., der im Heidekreis-Klinikum geholfen wurde.

Chefarzt Dr. Serkan Özkir: „Die Bilder der Zerstörung aus meinem Heimatland haben mich erschüttert. Als ich in einem WhatsApp-Status sah, wie der Besitzer einer Kfz-Werkstatt gespendete Güter auf einen Lkw lud, fragte ich, ob ich etwas tun könne.“ Der Werkstattinhaber erklärte dem Chefarzt der Orthopädie des Heidekreis-Klinikums, dass es Menschen in der Türkei gebe, die eine medizinische Weiterbehandlung in Deutschland benötigen.

Die 48-jährige Gülcan K. aus Antakya Hatay, eine Stadt nahe der syrischen Grenze, brauchte diese medizinische Hilfe dringend, schreibt das Heidekreis-Klinikum. Neun Tage lang war sie Patientin der Fachabteilung für Orthopädie in Soltau. „Als ich hierher kam, konnte ich mich weder selbst aufsetzen noch laufen“, sagt sie und setzt sich vorsichtig auf die Bettkante, um dann aufzustehen. 30 Tage lang hatte sie zuvor in einem Krankenhaus in Adana, einer Stadt knapp 190 Kilometer von ihrer Heimatstadt Antakya Hatay entfernt, gelegen. Allein, gemeinsam mit einer Fremden im Krankenbett.

Gülcan K. erinnert sich: „In der Nacht des Erdbebens bin ich um 4.15 Uhr aufgewacht, weil das Haus, in dem ich mit meiner Mutter und meinen beiden Neffen lebte, quasi gesprungen ist.“ Alle versuchten, das Haus zu verlassen: Die Neffen stützten und trugen Gülcans chronisch kranke Mutter nach draußen. Gülcan K., die seit Kindheitstagen durch eine Knochenmarksentzündung ein steifes rechtes Knie hat, nahm die Treppe aus dem zweiten Stock. Gülcan K.: „Ich stand direkt vor der Verbindungstür in den Eingangsbereich, als die zweite Erdbebenwelle startete, das Haus erzitterte, bebte, die Wände sich verschoben – und sich die Verbindungstür zum Haustürbereich nicht mehr öffnen ließ.“ Sekunden später brach die Wand neben ihr in sich zusammen, Glas splitterte, Gülcan K. wurde von Betonmassen verschüttet. „Ich hatte nur diesen einen Gedanken: „Jemand muss mich finden, sonst werde ich hier sterben, lebendig begraben.“ Sie schrie immer wieder: „Ich bin hier, ich bin hier!“ Die Neffen, die Nachbarn, alle Überlebenden gruben mit Schaufeln, mit Händen – und mit einem Traktor nach ihr. „Meine Neffen riefen: ,Wir retten dich oder wir sterben zusammen. Wir schaffen das.‘“

Nach fünf Stunden wurde Gülcan K. aus den Trümmern gezogen. Sie hatte viel Blut verloren, wurde kurz ohnmächtig. Ihre Neffen trugen sie auf ihren Rücken ins örtliche Krankenhaus. Direkt vor dem Eingang angekommen, stürzte das Krankenhaus wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

Bei den Erinnerungen daran krampfen sich Gülcans Hände ineinander, Tränen treten in ihre Augen. Ein Nachbar hatte ein noch fahrbereites Auto, Gülcan K. wurde in ein Krankenhaus nach Adana, eine Stadt knapp 190 Kilometer entfernt, gebracht. Dort wurden ihre großen Wunden am rechten Bein genäht, ein Stück Haut musste transplantiert werden, die schwere Fraktur im linken Fuß operiert, die starken Quetschverletzungen an beiden Füßen, alle Zehen waren gebrochen, medizinisch versorgt.

Das Krankenhaus in Adana war überfüllt, „überall lagen schwer verletzte Menschen, auch in den Fluren, in jedem Krankenbett zwei Menschen. Viele von ihnen hatten ihre Hände oder Füße oder Beine verloren“, erinnert sie sich und sagt ganz leise: „Ich hatte – im Vergleich zu diesen Menschen – doch Glück gehabt.“

Nach der Operation und der Bluttransfusion, die sie bekommen musste, lag Gülcan K. für 30 Tage im Krankenhaus in Adana. Ohne die Möglichkeit, sich zu waschen. Dafür reichte die Zeit des völlig überlasteten Pflegepersonals nicht, ohne sich selbst bewegen zu können, allein – und mit einer Fremden in einem Bett. Gülcan K.: „Ich lag hilflos im Bett, gepeinigt von Albträumen, konnte mich nicht bewegen, nicht einmal im Bett aufsetzen und schon gar nicht aufstehen.“

Da es keinen guten Heilungsprozess gab und Gülcan K. in Deutschland eine Kontaktperson hatte, bei der sie wohnen konnte, wurde für sie ein Platz in einer deutschen Klinik gesucht. Verletzte türkische Menschen dürfen für drei Monate in Deutschland zur Behandlung bleiben. Serkan Özkir: „Das Heidekreis-Klinikum, mein Team und ich waren für die Weiterbehandlung bestens geeignet.“

Während des Aufenthaltes wurden die seit fünf Wochen angelegten Unterschenkel-Gipse beidseits und nach fünf Tagen die Edelstahlstifte in Lokalanästhesie am linken Fuß entfernt. Özkir: „Außerdem zeigte die MRT-Untersuchung des linken Kniegelenks, dass das hintere Kreuzband und das Innenband gerissen sind.“ Ein Sanitätshaus und ein Unternehmen spendeten Entlastungsschuhe, eine Kniegelenksorthese und Unterarmgehstützen. Özkir: „Ich möchte mich nochmals herzlich für die großzügige Spende bedanken.“ So kam Gülcan K. buchstäblich wieder auf die Füße: Jeden Tag trainierte die Physiotherapieabteilung des Heidekreis-Klinikums mit ihr: Zuerst an einem Gehwagen, nach wenigen Tagen bereits an Unterarmgehstützen.

Nach neun Tagen hat Gülcan K. das Heidekreis-Klinikum verlassen, Mitte Mai wird sie nochmals zu einer Verlaufskontrolle in die Orthopädie kommen. Özkir: „Dann wird sich zeigen, ob Innenband und hinteres Kreuzband doch noch operativ stabilisiert werden müssen, aber ich hoffe, dass dies nicht der Fall sein muss.“