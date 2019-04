Neuenkirchen – Die Heidekreis-CDU setzte sich auf ihrem Parteitag in Neuenkirchen neben den Fragen der Gesundheitsversorgung und der Erdgasförderung im Heidekreis (wir berichteten) mit den FFH-Schutzgebieten und der Europawahl auseinander.

Die Kandidatin Lena Düpont sorgte für eine lebhafte Diskussion. Es ging um die europäische Integration im Allgemeinen und die Auswirkungen auf die Region. „Europa braucht unser aller Einsatz, mehr als 70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand erhalten sich nicht von allein“, sagte Düpont. Sie sei grundsätzlich nicht der Meinung, dass es mehr Europa in allen Bereichen brauche, sondern ein schnelleres und besseres Europa in den Bereichen, in denen eine Zusammenarbeit sinnvoll sei. „Für meine Heimat in Nordostniedersachsen und damit auch für den Heidekreis heißt das: Meiner Überzeugung nach brauchen wir nicht das genormte Olivenölkännchen auf jedem Restauranttisch – aber wir brauchen die so wichtige Strukturförderung aus den unterschiedlichen Förderbereichen der Europäischen Union zur Weiterentwicklung unseres ländlichen Raumes.“ Es brauche keine einheitlich geraden Gurken nach EU-Norm, aber es bedürfe einer zukunftsgerichteten und pragmatischen Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, damit die hiesige Landwirtschaft bestärkt und gezielt unterstützt werde.

Die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper warb als Vorsitzende des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung für ein starkes Votum für Europa bei der Wahl am 26. Mai. „Die Strukturförderung aus Europa ist für unsere Region so wichtig, dass wir unbedingt einen stabilen Finanzplan der EU in den nächsten Jahren haben müssen“, so Pieper, weil sonst die Millionen aus Brüssel für den Heidekreis nicht gesichert seien.

„Wir müssen in Regulierungsfragen nicht immer der ewige Musterschüler sein und bei der nationalen Umsetzung zusätzliche Hürden einführen. Aber wir brauchen sehr wohl eine gemeinsame Strategie zur Gestaltung der Digitalisierung. Denn die entscheidet darüber, wie wir in Zukunft arbeiten, ob wir die Potenziale unseres ländlichen Raum nutzen können und ob unsere klein- und mittelständischen Unternehmen sich dem Wandel stellen können“, fasste Düpont abschließend die Position der Christdemokraten zu Europa zusammen.

Der Vorsitzende der CDU- Kreistagsfraktion Henrik Rump erläuterte die Standpunkte der Union zu den FFH-Schutzgebieten. „Derzeit läuft die Sichtung der Eingaben.“ Die CDU wolle im Wesentlichen drei Dinge im laufenden Verfahren erreichen. „Im Landschaftschutz sollen die Verordnungen auf das Fachrecht zurückgedrückt werden, das Betretungsverbot muss im Landschaftschaftsschutzgebiet fallen und der Streifen Naturschutz entlang dem Ufer von Aller und Leine soll auf fünf Meter einheitlich geregelt werden“, sagte Rump

Weiter solle der Einstieg in den Managementplan von neutraler Stelle erfolgen. „Insgesamt kann man merken, dass auch viele Kritiker jetzt wieder zur Sacharbeit zurückkehren und an einer tragbaren Lösung mitarbeiten wollen, um eine von allen akzeptierte Verordnung auf den Weg zu bringen“, so Rump. lee