Wanderbaustellezwischen Soltau und Bispingen

Heidekreis - Im Zuge der A 7 werden ab Montag, 4., bis voraussichtlich Freitag, 15. Februar, zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Bispingen Voruntersuchungen für eine geplante Fahrbahnerneuerung durchgeführt.

Betroffen sind die Richtungsfahrbahnen Hannover und Hamburg. Das schreibt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden in einer Pressemitteilung. Hierzu werden im Rahmen einer Wanderbaustelle im Wechsel einzelne Fahrstreifen jeweils einer Richtungsfahrbahn im Zeitraum von 7.30 bis 15.30 Uhr, am Freitag bis 12 Uhr, gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Verkehrsteilnehmer sollten auf Mitteilungen der örtlichen Presse und des Rundfunks achten, so die Behörde. Weitere Infos sind im Internet unter www.strassenbau.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/ zu finden.

Der Geschäftsbereich Verden der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

