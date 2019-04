Breloh – Am Brammersee in Breloh kam es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Erwachsenen und Jugendlichen, teilt die Polizei mit. Die beiden Gruppen seien in einen verbalen Streit geraten, so die Opfer. Die vier Tatverdächtigen hätten die sechs Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren verfolgt, gestellt und unter Vorhalten von Schlagringen sowie Wurf- und Einhandmessern bedroht. Die Polizei ermittelte die Tatverdächtigen im Alter zwischen 22 und 24 Jahren. Bei der Durchsuchung einer Wohnung wurden Waffen, Messer und Softair-Waffen sichergestellt. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.