Unfall mit Rettungswagen

Soltau – Zum Unfall zwischen einen Rettungswagen und einem Auto kam es am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, auf der Kreuzung Lüneburger Straße/Winsener Straße in Soltau. Eine Notärztin und die 33-jährige Autofahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungswagen fuhr mit Sonder- und Wegerechten, aus der Wilhelmstraße kommend, links an der wartenden Fahrzeugreihe vorbei in den Kreuzungsbereich, während die Ampel auf Rotlicht wechselte. Die 33-Jährige hatte Grünlicht und nahm das Sondersignal des Rettungswagens nicht wahr, teilt die Polizei mit.