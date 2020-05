Überfall am Geldautomaten

Soltau – Im SB-Bereich der

Sparkasse am Rühberg in Soltau versuchte ein Unbekannter am Sonntagabend, Geld zu erpressen. Gegen 20.30 Uhr trat der Täter an eine 27-jährige Frau heran, die am Automaten stand, um Geld abzuheben. Als der Täter eine Schusswaffe zeigte, lief das Opfer aus dem Gebäude und sprach einen Fahrradfahrer an. Der Täter flüchtete ohne Beute zu Fuß über den gegenüberliegenden Sparkassenparkplatz, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: schlank, etwa 170 Zentimeter groß, er sprach deutsch mit leichtem Akzent, trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und einen blauen Mund-Nase-Schutz.

Der Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 in Verbindung zu setzen.