Toter Säugling in Wohnung gefunden

Soltau - Der Leichnam eines weiblichen Säuglings im Alter von viereinhalb Monaten ist am vergangenen Donnerstag in einer Wohnung in Soltau gefunden worden. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Da die Babyleiche Spuren äußerer Gewalteinwirkung aufwies, führten Rechtsmedizinern am Freitag eine Leichenschau durch. Sie stellten den Tod durch Ersticken fest.

Die 23-jährige Mutter lebte mit ihrem Kind seit Ende Dezember allein in der Wohnung, nachdem ihr Lebensgefährte und Vater des Kindes über Weihnachten aufgrund eines Streits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war. Seit Anfang des Jahres versuchte dieser nach Polizeiangaben vergeblich, Kontakt zu seiner Freundin aufzunehmen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde die 23-Jährige zuletzt zwischen dem 28. Dezember und 30. Dezember 2016 gemeinsam mit ihrer Tochter gesehen. Der Aufenthaltsort der Kindsmutter ist zur Zeit nicht bekannt.

Da ein Gewaltverbrechen vorliegen könnte, richtete die Polizeiinspektion Heidekreis die Mordkommission "Maya" ein. Eine Tatbeteiligung der Kindesmutter sei nicht auszuschließen.

