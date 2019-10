18-jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum und stirbt

Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Freitag auf der Kreisstraße 4 bei Bispingen ereignet. Ein 18-Jähriger kam dabei ums Leben.

Bispingen - Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Autofahrer am Freitag in einer Kurve zischen Grevenhof und Schwindebeck von der Fahrbahn abgekommen. Beim Aufprall gegen den Baum zog der Teenager sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Straße wurde für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Warum der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, war zunächst unklar.

dpa