Tödlich verunglückt

Erhorn - Zu einem Unfall, bei dem ein 63-jähriger Autofahrer starb, kam es am Mittwochvormittag, gegen 9.45 Uhr, auf der L 211, zwischen Wintermoor und Behringen, in der Gemarkung Erhorn. Nach einer Linkskurve kam der aus dem Landkreis Harburg stammende Mann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die Feuerwehr barg den Leichnam aus dem Wrack. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher Hund musste vom Tierarzt eingeschläfert werden.