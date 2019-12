Stroh und Heu angezündet

Munster – Auf ein Grundstück am Ahornweg gelangten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen. Sie verschafften sich Zugang zu einem Wohnwagen und entwendeten eine Flasche Rum. Diese wurde vermutlich als Brandbeschleuniger benutzt, um auf dem Grundstück einen mit Stroh und Heu beladenen Anhänger in Brand zu setzen. Die Feuerwehr löschte den Brand, schreibt die Polizei. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Munster, Telefon 05192/9600.