Streit um Cola-Flasche

Soltau – In Soltaus Fußgängerzone gerieten am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, zwei Frauen wegen einer Cola-Flasche in einen handfesten Streit, schreibt die Polizei. Eine 63-jährige Soltauerin habe eine abgestellte, halbvolle Cola-Flasche für herrenloses Pfand gehalten, sie ausgeschüttet und mitgenommen, schreibt die Polizei. Die 37-jährige Eigentümerin habe dies bemerkt, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung um die Flasche kam. In deren Verlauf habe sie den Kopf der 63-Jährigen mehrmals auf den Boden gestoßen. Anschließend habe sie ihre Flasche sowie drei Dosen Bier des Opfers gegriffen und sei in Richtung Mühlenstraße verschwunden, wo sie von einer Funkstreife aufgegriffen worden sei. Das Opfer sei unverletzt geblieben.