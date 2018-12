Bespielbare Murmelkunstwerke in Spielmuseum und Filzwelt

Soltau - Aus dem winterlichen Veranstaltungskalender des Spielmuseums und der Filzwelt sind die Murmelwochen nicht mehr wegzudenken. Ab Sonntag, dritter Advent, bieten die bespielbaren Holzkunstwerke wieder Entdeckerfreuden für Groß und Klein.

„Über 20 Murmelburgen, Flipper, Wettrenn- und Kurbelbahnen halten auch in diesem Jahr für neun Wochen Einzug in beide Standorte des Spielmuseums. Und im Dachgeschoss der Filzwelt können Tausende von Murmeln gleichzeitig über eine gut 30 Meter lange Riesenstrecke rollen“, heißt es in der Einladung. Alle Bahnen stammen aus der Werkstatt des Hannoveraner Ingenieurs Ortwin Grüttner.

Ganz neu ist „Die Geheimnisse der Inka“, eine eindrucksvolle Tempelanlage, in der die Murmeln durch verborgene Gänge laufen und allerlei Überraschungen erleben. Ebenfalls in diesem Jahr entstanden ist der Minigolf-Flipper, der zum Punktesammeln einlädt.

Neben solchen Neuheiten können sich die Murmelfans auch auf Klassiker wie das Murmelmechanikum freuen: Hier werden die kleinen Kugeln über versteckte Weichen auf verschiedene abenteuerliche Wege geschickt, wandern durch Tunnel, über Schwenkarme und Zahnräder, über Wippen und Rampen.

+ ...oder „Stadt-Land-Burg“ – alles ist bespielbar.

Für Freunde von spannenden Geschicklichkeitsspielen stehen Flipper bereit, bei denen es gilt, die Murmeln durch abwechslungsreiche Landschaften in Ziele – vom Iglu bis zum Bootsnetz – zu steuern. Wer es geruhsamer mag, kommt bei den fantasievollen Kuller- oder den trickreichen Kurbelbahnen auf seine Kosten. Mit dem richtigen Dreh kann man so eine bewegliche Holzfigur Murmeln über Hände und Füße balancieren lassen. Bei wieder anderen Bahnen können die kleinen Glaskugeln um die Wette laufen – zum Beispiel als „Hase und Igel“ oder im „Schaukelstuhl“, wo die Murmeln sich immer wieder anschubsen, überholen und das Rennen bis zum Schluss spannend machen. Stockwerkfüllend ist die Riesenmurmelbahn im Dachgeschoss der Filzwelt: Hier suchen sich die Kugeln Wege über 27 jeweils einen Meter lange Elemente wie Städtchen, Baustelle, Fußballstadion, Klangtreppe und Sprungschanze.

Der Zugang zu den Murmelbahnen ist jeweils im Eintritt zum Spielmuseum und zur Filzwelt enthalten; es gibt zudem ein Kombiticket. In beiden Museen gilt die familienfreundliche Regelung, dass Eltern maximal für ein Kind zahlen; und beide Häuser bieten eine günstige Jahreskarte an. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr (Heilig Abend nur bis 13 Uhr). Für Gruppen sind Sonderöffnungszeiten möglich, um Anmeldung wird gebeten.

Spielmuseum Soltau, Poststraße 7+15, Telefon 05191/82182, E-Mail info@spielmuseum-soltau.de.

Filzwelt Soltau (felto), Marktstraße 19, Telefon 05191/9737582, E-Mail info@filzwelt-soltau.de.