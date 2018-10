Sperrung der B 71 dauert bis zum 2. November

Dethlingen - Im Zuge der B 71 zwischen Dethlingen und der Kreisgrenze haben am 17. September Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und Radwegs begonnen. Die Durchführung dauert nun witterungsbedingt voraussichtlich bis Freitag, 2. November und nicht bis zum 28. Oktober, wie ursprünglich vorgesehen.

Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Die Maßnahme unterteilt sich in zwei Phasen: Die erste wurde bereits am 14. Oktober abgeschlossen. Die zweite hat einen Tag später begonnen. Die Baufirma möchte die Arbeiten so schnell wie möglich abschließen, so die Pressemitteilung.

Die Arbeiten der Phase zwei beginnen aus Richtung Munster kommend vor der Kreuzung der B 71 mit der Kohlenbissener Straße und dem Brambosteler Weg in Oerrel und enden an der Kreisgrenze. Der Kreuzungsbereich in Oerrel ist nicht befahrbar.

Die Umleitung beginnt in Dethlingen an der Kreuzung B 71/L 240 und verläuft über die L 240 Richtung Müden, dort auf der L 280 (Hauptstraße) Richtung Unterlüß/Weyhausen, in Weyhausen auf der B 191 Richtung Breitenhees, dort auf der B 4 Richtung Uelzen und von da auf die B 71. Der Verkehr, der in Eimke auf die B 71 Richtung Oerrel einbiegen möchte, wird von der B 71 über die K 9 Richtung Unterlüß in die Umleitung geführt.

Für die Gegenrichtung gilt die Umleitung in gegenläufiger Richtung.

