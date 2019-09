Verfolgung an der Walsroder Straße: Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen in Soltau einen Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann vollstreckt. Zuvor unternahm der Mann allerdings einen Fluchtversuch und wollte sich somit der Festnahme widersetzen.

Soltau - Während einer Streifenfahrt bemerkten die Beamten den Soltauer am Bahnübergang der Walsroder Straße, teilte die Polizei mit. Als sie auf dem Rewe-Parkplatz direkt vor ihm hielten, flüchtete er zurück in Richtung Walsroder Straße, passierte an der Ampel stehende Fahrzeuge im Zickzack, bis er schließlich am Ärztehaus zu Fall kam.

Die Beamten nahmen den am Boden liegenden Mann fest. Er sperrte sich, schrie lauthals und trat um sich. Dabei verletzte der 32-Jährige einen der Polizisten am Bein.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Ordnungshüter Marihuana, Speed und Ecstasy. Noch am Morgen wurde der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Polizisten leiteten Strafverfahren ein.