Unerlaubte Fahrradnutzung: Nachbar bedroht Mann mit Schreckschusspistole 

Soltau - Nachdem ein 46 Jahre alter Soltauer am Donnerstagabend das Fahrrad seines Nachbarn unerlaubt genutzt hatte, bedrohte der Nachbar den Mann mit einer Schreckschusswaffe.

Das berichtet die Polizei Heidekreis. Ein 46 Jahre alter Soltauer hatte das Fahrrad seines 25-jährigen Nachbarn einfach genutzt. Daraufhin habe der 25-jährige Nachbar den Mann am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Celler Straße in Soltau mit einer Schreckschusswaffe bedroht und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Gegen beide Kontrahenten wurden Strafverfahren eingeleitet, heißt es vonseiten der Polizei.

Rubriklistenbild: © dpa